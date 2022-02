„Riskl jsem to,“ usmál se zkušený kouč v telefonickém rozhovoru. „Překvapuje mě, kolik kluků chodí trénovat. Jejich charakter se zdá být dobrý a na to já hodně dám,“ pokračoval v povídání o svém angažmá ve Zruči.

„Nemáme co ztratit, budeme bojovat,“ slíbil Jan Kraus i přes vysokou porážku na úvod přípravy s ligovým dorostem plzeňského Petřína.

„To jsme poskládali hráče, kteří byli k dispozici. Zasáhly do toho i dovolené,“ nedělal z utkání příliš velké závěry.

Předchozí trenér Ferenc Róth i Ondřej Král odešli do Železné Rudy. Naopak už na Petříně za Zruč chytal Miroslav Zach, syn trenéra Horní Břízy, který strávil podzim v Holýšově.

To by mělo být z personálních změn vše. „Nic výrazného nechystáme. Spíš doufám, že začnou trénovat i ti, co dosud nechodili,“ přál si zkušený kouč. „V jedenácti dvanácti lidech by to nemělo smysl. Síla se ukáže až časem, jestli kluci vydrží,“ doplnil Jan Kraus, který přiznal, že mančaft teprve poznává.

„Učím se jména, přezdívky hráčů. Ale už se po těch třech týdnech celkem vyznám,“ usmál se. Trénují dvakrát týdně, využívají areál ve Zruči, kde mají k dispozici i umělou trávu. „Zázemí máme perfektní, můžeme pracovat s míčem,“ pochvaluje si. „Snažím se do hráčů dostat, co se dá. Makají bez pardonu. Uvidíme, na co to bude v přeboru stačit,“ řekl trenér, jenž vede i žákovská družstva ve Vstiši na jižním Plzeňsku. „Máme tady čtyři družstva, to je paráda,“ dodal Kraus.