Domácí poslal do vedení ve 14. minutě Ba Loua, ale v nastavení první půle Kalabiška vyrovnal. O třech bodech pro svůj tým pak rozhodl v 74. minutě krásnou střelou Kalvach. Viktoriáni neprohráli už po desáté v řadě, tentokrát v utkání vysoké kvality.

Do sestavy hostů se po zranění vrátil Kalabiška, jenž řádil v podzimním zápase na Slovácku, který domácí vyhráli 4:0. A důležitou roli sehrál i v plzeňské odvetě, když v nastaveném čase první půle hlavou srovnal stav zápasu a v závěru zápasu vykopl z brankové čáry hlavičku Daníčka.

„Z naší strany byl velmi dobrý první poločas, hráli jsme rychle, kluci přenesli pokyny do zápasu dobře. Jen šancí jsme měli proměnit víc. I po vyrovnávacím gólu jsme šli ve druhé půli za vítězstvím a dali druhý gól,“ zhodnotil zápas plzeňský trenér Adrian Guľa.

„Velmi dobrý výkon od všech hráčů, i těch střídajících. Křídelníci využili svoje silné stránky. Kdybychom proměnili víc šancí, mohlo být rozhodnuto dřív. Ale i tohle vítězství je cenné,“ dodal kouč plzeňské Viktorie.

„Dneska nemůžu být spokojený, výhra Plzně je v kontextu zápasu zasloužená. V první půli nám nic nefungovalo, hráli jsme špatně, byli jsme zralí na pět gólů, vyrovnání bylo darem z nebes. Dlouho jsem neviděl hrát svůj tým tak špatně, prohrávali jsme souboje ve středu hřiště. Ve druhé půli jsme zlepšili obrannou činnost, ale okénka tam pořád byla,“ uznal kouč hostů Martin Svědík.

„Kluci jsou přes závit, ale to jsme si říkali, že tak bude,“ doplnil trenér Slovácka, které předtím plzeňskou Viktorii třikrát v řadě porazilo.

Plzeňští fotbalisté začali aktivně, už v osmé minutě se do vápna hostů prokličkoval Falta, našel zpětnou přihrávkou Šulce, ten pálil nad. Dvě minuty na to hledal Ba Loua před brankou Beauguela, stoper Hofmann ve skluzu odklidil míč na roh. Pak ještě střílel Kalvach, obranný val však nepropálil. Ve 13. minutě pohrdl Ba Loua gólovou nabídkou od Kalvacha. Ale chvilku na to si vše vynahradil. Po brejku Plzně zpoza šestnáctky ve 14. minutě obstřelil gólmana Nemravu – 1:0.

A v 16. minutě měl záložník z Pobřeží slonoviny po nezištné přihrávce Beauguela další velkou šanci, jenže gólmana tentokrát nepropálil. Slovácko bylo v těchto chvílích pod velkým tlakem, další kontr viktoriánů hasil včasným vyběhnutím brankář Nemrava.

Ve 29. minutě proplachtil Faltův centr až ke Kalvachovi, jehož střelu zpoza šestnáctky vyrazil gólman Slovácka k Beauguelovi, jenž byl v ofsajdu. Ve 41. minutě se Beauguel prodraal kolem dvou hráčů Slovácka, ale střídající Šimko ho poslal k zemi, následný trestný kop Falty prolétl vápnem, aniž by se někdo z Plzeňských dostal k zakončení.

V nastaveném čase prvního poločasu Slovácko potvrdilo, že má nejlepší úspěšnost střelby z celé ligy. Po prvním rohu hostů poslal Sadílek centr, který hlavou zakončil Kalabiška – 1:1.

Gól do šatny domácí tým pořádně zmrazil, naopak Slovácko se nadechlo a zatlačilo, Reinberk plzeňskou defenzivu nepropálil. Na druhé straně v 58. minutě obrana zapomněla na Havla, ale ten svojí přihrávkou někoho ze spoluhráčů neoslovil. Po hodině hry načechral Ba Loua centr před branku Slovácko, Nemrava ho vyboxoval do bezpečí.

Pak zase bylo rušno před plzeňskou brankou, na pobídku Kadlece nikdo ze spoluhráčů nedosáhl. Hra se rychle přelévala z jedné strany na druhou, gólman Nemrava byl na zemi včas a pak zase Havel neodcentroval. V 66. minutě mohl nepovedou střelu Beauguela dorazit Šulc, ale ve skluzu na míč nedosáhl.

A tak se skóre měnilo až v 73. minutě, kdy po rohu vyboxoval gólman Nemrava míč je ke Kalvachovi, který propálil houštinu těl před sebou – 2:1. Při šanci Tomiče pak zasáhl včasným vyběhnutím domácí brankář Staněk a na druhé straně kopali viktoriáni po tečované ráně Kalvacha jen roh. Po trestném kopu Slovácka skončila vedle i skákavá střela Sadílka. Na druhé straně už se Plzeňští radovali, ale gól Beauguela kvůli předchozímu ofsajdu Ba Louy nemohl platit.

Slovácko mělo v závěru zápasu blízko k vyrovnání, ale po hlavičce Daníčka překopl branku v jasné šanci Kalabiška. A když pak Kohút střílel vedle, mohli domácí slavit cenné vítězství. Udrželi pátou příčku a náskok soupeře stáhli na dva body.

Viktoria Plzeň – 1. FC Slovácko 2:1

Poločas: 1:1

Branky: 14. Ba Loua, 73. Kalvach – 45+1. Kalabiška (L. Sadílek)

Rozhodčí: Hrubeš – Vlček, Nádvorník

ŽK: Limberský, Ba Loua, Brabec, Staněk – Šimko, Svědík, Kliment.

(SLO)

Viktoria Plzeň: Staněk – Limberský (68. J. Kopic), Brabec, Kaša, M. Havel – P. Šulc, Kalvach, Káčer – Falta, Beauguel (83. Ondrášek), Ba Loua (88. Mihálik).

1.FC Slovácko: Nemrava – Kalabiška, Mich. Kadlec, S. Hofmann (33. Šimko), Reinberk – Navrátil (69. Kohút), Havlík (85. Kubala), L. Sadílek, V. Daníček (C), M. Petržela (69. Tomič) – Kliment.