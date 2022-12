„Musím se přiznat, že při prohlížení kalendáře se mi vybaví spousta vzpomínek, moc se mi líbí,“ prozradil třeba útočník Jan Kliment, který svými góly přispěl nejen k postupu mezi elitu, ale při domácím utkání v Doosan Areně se trefil i do sítě mnichovského Bayernu.

Současně s dvojicí dalších Janů – Kopicem a Sýkorou – se ochotně podepisoval fanouškům na hodinové autogramiádě v OC Olympia. „Naši fanoušci jsou úžasní, v náročné sezoně nás neustále podporovali, čímž nás hnali za úspěchem. Chtěl bych jim za to poděkovat,“ vysekl fanouškům pochvalu záložník Jan Sýkora, jenž pochází z Klatovska.

Viktoriáni poletí do Benidormu na zimní soustředění

Návrat do plzeňské Viktorie si užíval, pomohl plzeňskému klubu k postupu do Ligy mistrů a dal na Camp Nou gól do sítě slavné Barcelony, jejímž je fanouškem.

Jenže krátce nato odnesl faul slávisty Petera Olayinky a od té doby už se na trávníku neobjevil. Už v závěru podzimní části začal po doléčení zranění kolena s individuální přípravou, od čtvrtka už trénuje v Doosan Areně společně i s dalšími rekonvalescenty pod dohledem klubových fyzioterapeutů a kondičního kouče Martina Kastnera.

„Připravili jsme pro hráče rehabilitačně-kondiční a silové tréninky. Postupně budeme přidávat i čistě fotbalové věci. Cílem je, aby byli všichni stoprocentně nachystáni a mohli se naplno zapojit do zimní přípravy s týmem, která začne 19. prosince,“ přiblížil program viktoriánů Martin Kastner.

Na povel měl Jana Kopice, Jana Sýkoru, Jana Klimenta, Filipa Kašu, Radima Řezníka, Mohameda Tijaniho a Reného Dediče. Jen Václav Jemelka, který je po operaci ramena, se připojí později. „Potřebujeme, aby byli všichni zranění, pokud možno, na startu přípravy k dispozici v plné síle,“ zdůraznil důležitost tohoto bloku hlavní kouč Michal Bílek.

Viktoriánské Vánoce se vrací do Doosan Areny. Představí se i posily?

A berou ho i samotní hráči, kteří doléčují šrámy na těle. „Určitě je dobře, že nám trenéři tento plán připravili, a docela jsem se těšil, až kluky po dovolené zase uvidím. Věřím, že do startu přípravy budeme dobře nachystáni,“ pronesl za všechny rekonvalescenty útočník Jan Kliment, který opakovaně chyběl kvůli svalovému zranění.

Podobně na tom byl i jeho parťák Jan Kopic, i když ten stihl naskočit na pár minut v domácí rozlučce s Brnem.

Ostatní viktoriáni si ještě v těchto chvílích užívají dovolenou, ale i oni už začínají plnit individuální plány. Na prvním společném tréninku se pak sejdou pod vedením kompletního trenérského štábu v čele s Michalem Bílkem v pondělí 19. prosince.

Ve stejný den přichystal klub po dvou letech covidové pauzy pro svoje věrné fanoušky Viktoriánské Vánoce.