Pouhých třináct bodů přivezli fotbalisté Viktorie Plzeň v této sezoně FORTUNA:LIGY ze hřišť soupeřů. A to je obrovský rozdíl oproti vedoucí Slavii, která jich nasbírala o osm víc.

Útočník Michael Krmenčík vyrovnával v 68. minutě na konečných 1:1, v posledních čtyrech zápasech dal pět branek. | Foto: fcv/Ladislav Nussbauer

„Doma viktoriány strhnou diváci, odmakají to. Nemyslím si, že by v Karviné chtěli něco vypustit, ale nebylo to z jejich strany ono,“ říkal po remíze 1:1 v Karviné televizní spolukomentátor Miroslav Matušovič, bývalý fotbalista Ostravy a Sparty.