Sezona jde do finiše. A ve hře je hodně, pro Plzeň především účast v letní kvalifikaci evropských pohárů. Viktoriáni potřebují udržet páté místo v lize nebo ještě lépe vyhrát tuzemský pohár.

„Všichni chceme uspět a děláme pro to vše,“ ubezpečuje fanoušky Pavel Horváth, který se v pondělí vrátil do klubu svého srdce jako asistent trenéra Michala Bílka.

Klub nebyl po dvou předchozích ztrátách v dobré situaci, ani na Spartě nezabral.

„Snažíme se teď kluky hlavně dostat do psychické pohody. Uvidíme, jak to bude vypadat, ale všichni myslí pozitivně a já věřím, že to bude vidět právě i na hřišti,“ doplňuje plzeňská ikona.

Pardubice jsou v tabulce jen dvě místa a šest bodů za plzeňskou Viktorií. To je na nováčka slušný počin.

„Vždycky je nejhorší soupeř, který nemá co ztratit. Pardubice získaly dostatek bodů, podávaly dobré výkony, a nečeká nás tedy nic jednoduchého,“ varuje Horváth.

Doma viktoriáni na konci ledna vyhráli 2:0, ale oba góly dali až v závěru. Tři body nutně potřebují i teď.

„My ale za každou cenu musíme vyhrát. Jsem přesvědčený, že i přes prohru na Spartě z mužstva bylo cítit, že kluci chtějí být úspěšní, chtějí bodovat a udělat pro to maximum. To je základ toho, abychom se mohli zlepšovat,“ dodává Horváth.

Podaří se jim to?