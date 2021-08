Fotbalisté The New Saints mají zkušenosti z akademií Citizens či Liverpoolu

Fotbalisté plzeňské Viktorie odehráli v moderní historii více než sto zápasů v evropských pohárech, ale ještě se neutkali se soupeřem z Walesu. Až nyní ve třetím předkole nově založené Evropské konferenční ligy se střetnou s fenoménem velšského fotbalu týmem The New Saints.

Mužstvo The New Saints. | Foto: Foto: facebook The New Saints of Oswestry Town FC/Stewart Bloor

Představme si historii, současnost a hráče klubu, s nímž se Viktoria Plzeň utká tento čtvrtek v Cardiffu a příští čtvrtek v Plzni. Klub, který v českém překladu znamená Noví svatí, vznikl v roce 2003 sloučením velšského TNS Llansantfraed a anglického Oswestry Town vzdáleného 13 kilometrů od Llansantfraedu. Zápasy hraje na stadionu v Oswestry, který leží u „hranic“ s Walesem. V roce 2006 počítačová firma Total Network Solutions (TNS) ukončila podporu klubu a ten se přejmenoval na The New Saints, čímž si zachoval dosavadní zkratku. The Saints byla původní přezdívka hráčů Llansantfraedu. Ve znaku klubu jsou velšský drak a anglický lev. Barvy jsou zelená a bílá. Klub je třináctinásobným mistrem Welsh Premier League. Od roku 2012 do 2019 byl šampionem každou sezonu. Předloňský ročník se nedohrál a minulou sezonu skončil druhý dva body za Connah´s Quay. V evropských pohárech se The New Saints nejdále dostali v sezoně 2010/2011, kdy vypadli ve třetím předkole Ligy mistrů a pak i ve čtvrtém předkole Evropské ligy. Tuto sezonu se kvalifikovali do Evropské konferenční ligy, v prvním předkole The New Saints vyřadili severoirský Glentoran (1:1 a 2:0) a ve druhém předkole litevský Kauno Žalgiris (5:0 a 5:1). Po těchto čtyřech odehraných zápasech je nejlepším střelcem mužstva třiadvacetiletý záložník Leo Smith, jenž se trefil čtyřikrát. Velšská Premier League začíná až 13. srpna, takže The New Saints odehráli soutěžní zápasy jen v poháru. Viktoria může jít v play-off poháru na CSKA Sofii, nebo chorvatský Osijek Přečíst článek › Většinu kádru tvoří Velšané. Na soupisce je několik Angličanů, skotský útočník Declan McManus, polský záložník Adrian Cieślewicz, forvard Dean Ebbe a záložník Tom Holland jsou Irové a záložník Ryan Brobbel je severoirské národnosti. Hlavním trenérem je Australan Anthony Limbrick. Několik fotbalistů prošlo mládežnickými akademiemi anglických klubů z Premier League – brankář Harrison, Robles a Routledge v Liverpoolu, Cieślewicz, Holland a Canavan v Manchesteru City, Redmond začínal kariéru v akademii Evertonu. Někteří strávili mládežnické roky ve Swansea City. Baker a Davies hráli za velšskou reprezentaci U19 a U21.