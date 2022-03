Ve Zlíně bral jeho tým všechny tři. Přestože prohrával od 13. minuty po vlastní brance Kaši 0:1, dokázal zápas otočit.

„Byl to nejtěžší zápas jara. Zlín hrál velmi dobře, s obrovským nasazením. O to více nás vítězství těší,“ pokračoval trenér Viktorie.

Po čtrnácté v této sezoně vyhrál jeho tým o jediný gól.

„Vítězství 2:1 je taky pěkné,“ usmíval se plzeňský brankář Jindřich Staněk minulý týden v rozhovoru pro Deník. A ve Zlíně jako by ho spoluhráči vyslyšeli, i když měli namále a byl to právě jejich gólman, kdo je v první půlhodině držel nad vodou. Ve 26. minutě vytáhl za stavu 1:0 pro Zlín parádní zákrok při sólu Roberta Hrubého.

Plzeňský fotbalista Chorý věnoval vítězný gól manželce a dceři

„Měl jsem v plánu dát to na přední tyč, ale trefil jsem gólmana přímo do břicha. Moje chyba,“ kál se pak zlínský záložník.

„Kdybychom prohrávali 0:2, měli bychom to složitější,“ uznal i plzeňský kouč. „Díky Staňkovi jsme to přečkali,“ pochválil Michal Bílek svého gólmana, o němž už před zápasem říkal asistent Pavel Horváth, že má skvělou formu a téměř nechybuje. Proto si v Plzni jistě všichni oddechli, když se ukázalo, že poté, co proti Pardubicím musel otřesený střídat, je fit a půjde do brány.

„Od úterý trénoval. Věděli jsme, že nastoupí,“ glosoval to suše trenér Bílek.

K plzeňským výhrám o jedinou branku se po zápase ve Zlíně vyjádřili domácí Robert Hrubý. „Určitě to není náhoda. Tyhle týmy umí vyhrávat i zápasy, ve kterých nejsou lepší. Pak se k nim ale nakloní štěstí. Umí využít z minima maximum. Takhle se získávají tituly,“ říkal.

No zatím jsou viktoriáni o skóre druzí za pražskou Slavií, kteráv nedělním šlágru porazila doma Spartu 2:0.

Vzájemný duel lídrů tabulky je na programu až po reprezentační přestávce o prvním dubnovém víkendu.

Předtím ještě musí viktoriáni zvládnout sobotní domácí zápas s Teplicemi a za týden pak těžký mač v Jablonci. Oba mají výkop v 18 hodin.