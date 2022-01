Tento týden měli první trénink a hned ve čtvrtek vyrazili na čtyřdenní soustředění. A protože to je příprava zimní, vyrazili za sněhem do šumavského Srní. „Je tady krásně,“ hlásil včera trenér Petr Nykles, když se v podvečer vrátil se svými svěřenci z jednoho výletu na běžkách.

A pochvaloval si, jak fotbalisté Lhoty přistoupili k soustředění, kde se nabírá kondice. „Omluvili se jen tři kluci, jinak jsou tu všichni,“ hlásil a připomněl, že větší částku ze soustředění si hráči platí sami, i když přispívá i oddíl.

„Vyjde je to dráž, ale podmínky v Srní máme skvělé. Můžeme do běžeckých tras, je tady hala a přímo v hotelu i velký bazén,“ vypočítával zkušený trenér.

Pro Lhotu to není nic nového, do šumavského městečka jezdí její fotbalisté celkem pravidelně. „Už tam byli asi čtyřikrát, já jsem tady teprve podruhé, a poprvé to navíc bylo bez sněhu,“ řekl.

Na soustředění většinou jezdíval se svými celky až v únoru, ale tentokrát udělal změnu. Částečně i proto, že měly být dobré sněhové podmínky, a pak se také hrubá kondice nabere hned v začátku přípravy.

„Takhle ve větším počtu se lépe běhá,“ připomněl kouč Lhoty důležitost kolektivu, protože na každém soustředění jde i o utužení party.

A těšilo ho, že skutečně mohou kondici nabírat na běžkách. „Oni by to kluci mohli i klasicky odběhat, ale takhle je to příjemnější. I když pro mě, jako nelyžaře, nic moc,“ usmíval se Petr Nykles. „Kdo to neumí, daleko víc se nadře. Ale zase zapojítei ruce, záda,“ doplnil trenér třetího týmu přeboru.

Kádr zůstal téměř nezměněný, odešel jen Martin Matas. „Ten mě trochu zklamal, ani pořádně nedal vědět. A přitom jsem ho měl už v Chotíkově,“ litoval kouč.

Ve Lhotě uvažovali i o příchodech. „Měli jsme v hledáčku dvě zajímavá jména, byly by to dost výrazné posily. Ale zatím to nevyšlo. Říkat, kdo to byl, nebudu, protože se o ně budu pokoušet dál,“ zůstal Nykles tajemný.

I na jaře se chce se Lhotou pohybovat v nejvyšších patrech krajského přeboru.

