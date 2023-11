„Bude to těžký zápas, jako každý v evropských pohárech. Musíme se pořádně připravit, chceme samozřejmě vyhrát," říká před dalším utkáním Evropské konferenční ligy s kosovským Ballkani obránce fotbalové Viktorie Plzeň Robin Hranáč.

Plzeňský stoper Robin Hranáč (uprostřed) mezi spoluhráči po vítězném domácím zápase s FC Ballkani (1:0). | Foto: fcv

Když plzeňští fotbalisté v červenci začínali pouť Evropskou konferenční ligou proti jinému kosovskému celku FC Drita byl 23letý stoper Robin Hranáč jen mezi náhradníky, ale záhy se z něho stala nepostradatelná součást defenzivy Viktorie.

Během podzimu se o odchovanci kdyňského fotbalu dokonce mluvilo jako o jednom z adeptů na reprezentační dres, ale na premiéru za národní tým si musí počkat. Zatím byl v nominaci vždy jen jako náhradník, v létě si podruhé zahrál na Euru do 21 let.

A od té doby, co naskočil do základní sestavy plzeňské Viktorie ve 2. kole FORTUNA:LIGY doma proti Hradci Králové (1:1) už v ní nechyběl. Logicky tedy patří k nejvytíženějším hráčům týmu trenéra Miroslava Koubka.

Už na sobě pociťujete únavu z náročného programu, nebo jste teď stihl během reprezentační přestávky zregenerovat?

Nejsem nijak unavený, cítím se dobře. Ale kdyby se vyhrávalo, byla by regenerace samozřejmě lepší.

Vy jste tedy v pohodě, ale zranění spoluhráčů přibývá. Jak se tomu vyhnout, aby člověk zvládl velkou porci zápasů?

Je to složité, protože zápasů je hodně. Musíme klást důraz na regeneraci, dávat jí všechno, obětovat tomu víc času než normálně. Ale někdo je na zranění náchylnější.

O téhle chvíli jsem vždycky snil, vyznal se mladý stoper Viktorie

Teď v Tiraně proti Ballkani bude zřejmě problém poskládat především ofenzivu, protože vedle dvojice zraněných (Durosinmi, Vydra) vypadl kvůli karetnímu trestu i Tomáš Chorý…

Máme tak nabitý kádr, že to dokážeme pokrýt i kdyby měl zaskočit někdo jiný. Myslím, že v tomhle není problém.

V Konferenční lize máte jistý postup i první místo, nejste tedy pod výsledkovým tlakem. Co očekáváte od zápasu s Ballkani?

Bude to těžký zápas, jako každý v evropských pohárech. Musíme se pořádně připravit, chceme samozřejmě vyhrát. Ale už myslíme i na nedělní ligu v Ostravě, v domácí soutěži ztrácíme.

Do Ostravy poletíte přímo z Tirany, pak máte ve středu dohrávku v Mladé Boleslavi a další zápasy. Jak se nachystat na náročný závěr sezony, abyste konec roku zvládli?

Musíme zabrat, je to strašně důležitá fáze. Potřebujeme v lize získávat body, abychom dohnali, co jsme poztráceli.

