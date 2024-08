„Je to velmi dobrý hráč, těžko se chytá, umí to s míčem,“ říkal na jeho adresu plzeňský trenér Miroslav Koubek při zápasech 3. předkola Evropské ligy s ukrajinským Kryvbasem Kryvyj Rih, jehož barvy rychlonohý fotbalista hájil před přestupem na západ Čech.

„Na vlastní oči jsem viděl, jak kvalitním klubem Viktorka je. Hraje zajímavý fotbal a má skvělé fanoušky. Na nové angažmá se těším, je to pro mě obrovská výzva,“ uvedl krátce po podpisu smlouvy Prince Adu.

To, jak svými výpady větral plzeňskou defenzivu má jistě každý viktorián ještě v živé paměti.

Ale kdo je vlastně Prince Kwabena Adu? Pověst ho předchází vynikající!

V roce 2020, kdy hrál ještě doma v Ghaně, byl zařazen v projektu Next Generation 2020 listu The Guardian mezi šedesát nejvýraznějších talentů světového fotbalu. Stejně jako třeba Jamal Musiala z Bayernu, Florian Wirtz z Leverkusenu, Nizozemec Xavi Simmons, jenž byl v mládeži Barcelony a hrál i za Paris SG, slovinský talent Benjamin Šeško z Lipska nebo exsparťan Adam Karabec.

To je, panečku, společnost. Prince Adu si o pozornost řekl, když v dresu Bechem United nastřílel v nejvyšší ghanské soutěži ve 12 zápasech osm branek, tehdy mu bylo pouhých 17 let. A poprvé se začalo mluvit o jeho přesunu do Evropy, velký zájem měl dánský Randers FC. „Pravděpodobně ještě do konce února odejdu do Dánska,“ prohlásil Prince Kwabena Adu na začátku roku 2020 pro server ghanasoccernet.com. Jenže z avizovaného přestupu nakonec sešlo.

Teprve na začátku loňského roku zamířil do Evropy, nejprve do běloruského Islochu, kde dal šest branek ve 14 zápasech a brzy si ho vyhlédl Kryvbas. Tomu pomohl ke třetímu místu v minulém ročníku ukrajinské ligy i do evropských pohárů.

Za ghanskou reprezentaci debutoval v roce 2021 na Africkém poháru národů proti Mauretánii.

Teď se tedy přesouvá z Ukrajiny do plzeňské Viktorie. Do týmu, jemuž vstřelil v dresu Kryvbasu nedávno svůj jediný gól na scéně evropských pohárů. Ve 20. minutě úvodního zápasu 3. předkola EL v Košicích otevřel brankový účet zápasu, když pohotově uklidil do sítě centr Dibanga. V další tutové šanci ho pak vychytal gólman Tvrdoň. V plzeňské odvetě už se střelecky neprosadil, i když pořádně zlobil. Na starosti ho měl, teď možná trochu symbolicky, většinou právě Robin Hranáč.

| Video: Youtube

Teď mezi zápasy play-off Evropské ligy oba mění dres, plzeňský stoper už je v německém Hoffenheimu, a Prince Adu zase v Plzni, i když jeho noví spoluhráči se chystají ve Skotsku na odvetu s Heart of Midlothian. Tu ještě čerstvá posila hrát nemůže, protože ve stejné fázi hrála za Kryvbas proti Plzni i Betisu Sevilla.

V hlavní části Evropské či Konferenční už ale nastoupit může. Tedy pokud se prosadí v útoku Viktorie přes Daniela Vašulína nebo Brazilce Ricardinha. „Budou klukům držet ve čtvrtek palce, aby vše zvládli a mohli jsme si pak společně zahrát Evropskou ligu,“ dodal Prince Adu.