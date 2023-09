Bylo pár minut po zápase, v němž si fotbalisté Viktorie Plzeň zajistili postup do skupiny Evropské konferenční ligy. Poprvé v historii, jejich kouč Miroslav Koubek bude mít navíc v základní fázi pohárové Evropy úplnou premiéru.

Fanoušci Viktorie Plzeň oslavovali po postupu do Evropské konferenční ligy i trenéra Miroslava Koubka | Video: Deník/Zdeněk Soukup

Postupem mu tak hráči dali ideální dárek k pátečním 72. narozeninám. „Na nějaké narozeniny jsem vůbec nemyslel, tak jsem se soustředil na utkání,“ říkal Miroslav Koubek na tiskové konferenci. „Navíc to je blbé číslo, nic líbezného, na to se nedá moc těšit,“ dodal s úsměvem trenér Koubek, ale připustil, že lehce pohárový postup oslaví.

„Dám si skleničku dobrého vína,“ doplnil kouč Viktorie, jeho si po utkání vyvolali společně s klubovým šéfem Adolfem Šádkem skalní fanoušci i na děkovačku. Megafonu se chopil gólman Jindřich Staněk a v Doosan Areně se zpívaly oslavné chorály.

Na trenéra se pak chystal i týmový pokladník Tomáš Chorý, jenž po něm bude chtít příspěvek do klubové kasy, za narozeniny i za první postup do skupiny evropských pohárů.

„Nebude to mít zadarmo, trošku ho zkásnu,“ říkal dobře naladěný Tomáš Chorý. „Snad nám přinese do kabiny nějaké občerstvení,“ doplnil vytáhlý forvard, ale s tím, že by jim kouč povolil nějaké bujaré oslavy nepočítal.

„Je vidět, že v tomhle pana Koubka ještě neznáte, ten by před námi asi rychle schoval i tyhle pepsiny (koukne před sebe na stůl). Žádné oslavy bohužel nebudou, schováme si to na jindy,“ reagoval Tomáš Chorý na novinářský dotaz.

Posledního soupeře na cestě do základní skupiny, kazašský Tobol Kostanaj, porazili v domácí odvetě 3:0. V součtu s vítězstvím 2:1, které si přivezli před týdnem z daleké Asie to znamenalo pohodlný postup.

Ideální dárek k narozeninám. Kluci mně pomohli zabít noční můru, usmál se kouč

Ale na oslavy si musí plzeňští fotbalisté ještě pár dnů počkat. V pátek odpoledne budou s napětím očekávat los základních skupin, ale především se budou chystat na nedělní ligový mač s pražskými Bohemians 1905, který se hraje v Doosan Areně od 15 hodin.

„Uvidíme v neděli po zápase, snad to zvládneme vítězně, v pondělí dostaneme volno a s klukama budeme moct trošku posedět,“ naznačil Tomáš Chorý, kdy by mohla přijít na řadu oslava premiérového startu ve skupině Evropské konferenční ligy.

To už budou znát i jména soupeřů, los je v pátek ve 14.30 hodin.