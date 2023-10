Den po smolné porážce plzeňské Viktorie v Praze na Spartě (1:2) absolvoval záložník Pavel Šulc dopoledne regenerační trénink a pak usedl doma k učení. Opora plzeňské Viktorie se totiž chystá na maturitu.

Plzeňský fotbalista Pavel Šulc během sobotního ligového šlágru na Spartě (1:2). | Foto: Jindřich Schovanec

„Zítra píšu test a slohovku, tak jsem zabraný do učení,“ vysvětloval 22letý záložník Pavel Šulc v rozhovoru pro Deník, proč nereagoval na telefonát dřív.

Pak už odpovídal na dotazy o nedávném prodloužení smlouvy s plzeňskou Viktorií, na čtvrteční druhý zápas Evropské konferenční ligy v Astaně, ale řeč se stočila i na školu a sobotní šlágr 10. kola FORTUNA:LIGY na Letné.

Co ještě k zápasu na Spartě říct?

Samozřejmě, že nás porážka mrzí. Měli jsme za sebou dobrou sérii, která teď skončila. Ale Sparta má kvalitu, prohra mrzí, ale bereme jí. Ideální by bylo nastartovat nějakou další vítěznou sérii.

Máte vy osobně nějaký recept, jak vstřebat porážky?

Popravdě ani ne. Zvlášť teď, když máme hodně utkání po sobě. Vyhrávalo se, takže to bylo snazší. Ale člověk nad prohrou nesmí dlouho přemýšlet.

FOTO: Šulc ve Viktorii. Od blonďáčka s čelenkou po nejlepšího střelce týmu

Pomůže vám teď i to, že už v úterý letíte k dalšímu zápasu v pohárové Evropě do Kazachstánu?Přesně tak to je, hrajeme hned ve čtvrtek v Astaně. Nemá cenu babrat se v zápase na Spartě, musíme se připravit dobře na další utkání v Konferenční lize a zvládnout ho dobře.

Jak strávíte čas do odletu?

V neděli jsme měli regenerační trénink. Pak jsem se učil. V pondělí máme normálně trénink a v úterý po poledni letíme do Astany, takže toho času zase tolik není.

Učil jste se… Jak tomu mám rozumět?

Dodělávám si čtvrtý ročník střední školy, takže taková příprava na maturitu. V pondělí (dnes) píšu test z češtiny a slohovou práci.

Už máte téma?

Zatím nevím, paní učitelka si mě chce proklepnout na maturitu (úsměv).

1/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Poprvé v přípravě nastoupil v lednu 2019 ještě v jednom týmu se současným asistentem Markem Bakošem. 2/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Poprvé v přípravě nastoupil v lednu 2019 ještě v jednom týmu se současným asistentem Markem Bakošem. 3/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Ve stejném roce dal v přáteláku dokonce gól Baníku Sokolov. 4/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň V lednu 2019 si zahrál i proti Ústí nad Labem. 5/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Po vítězství na hřišti AS Řím v juniorské Lize mistrů na ramenou spoluhráče Šimona Gabriela. 6/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Vítězství na hřišti AS Řím (4:3) v juniorské Lize mistrů. 7/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Vítězství na hřišti AS Řím (4:3) v juniorské Lize mistrů. 8/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Vítězství na hřišti AS Řím (4:3) v juniorské Lize mistrů. 9/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Pavel Šulc slaví gól do sítě Brestu v kvalifikaci Konferenční ligy v létě 2021. 10/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Pavel Šulc proti Brestu v kvalifikaci Konferenční ligy v létě 2021. 11/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Pavel Šulc proti Brestu v kvalifikaci Konferenční ligy v létě 2021. 12/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Juniorská Liga mistrů proti CSKA Moskva. 13/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Juniorská Liga mistrů proti CSKA Moskva. 14/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Juniorská Liga mistrů proti CSKA Moskva. 15/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Juniorská Liga mistrů proti CSKA Moskva. 16/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Juniorská Liga mistrů proti CSKA Moskva. 17/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Juniorská Liga mistrů proti CSKA Moskva. 18/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Pavel Šulc v přípravě po návratu z hostování v Českých Budějovicích. 19/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Při oslavě gólu spoluhráče Arzbergera do sítě Realu Madrid v juniorské Lize mistrů. 20/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Pavel Šulc v v juniorské Lize mistrů proti Realu. 21/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Pavel Šulc v v juniorské Lize mistrů proti Realu. 22/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Pavel Šulc v v juniorské Lize mistrů proti Realu. 23/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Pavel Šulc v v juniorské Lize mistrů proti Realu. 24/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň S trenérem Pavlem Fořtem po domácí porážce v UEFA Youth League s AS Řím. 25/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Při domácí porážce v UEFA Youth League s AS Řím. 26/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Při domácí porážce v UEFA Youth League s AS Řím. 27/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Pavel Šulc v dresu plzeňské Viktorie. 28/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Pavel Šulc v dresu plzeňské Viktorie. 29/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Pavel Šulc v dresu plzeňské Viktorie. 30/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Pavel Šulc v dresu plzeňské Viktorie. 31/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Pavel Šulc v dresu plzeňské Viktorie. 32/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Pavel Šulc v dresu plzeňské Viktorie. 33/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Pavel Šulc v dresu plzeňské Viktorie. 34/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Pavel Šulc v dresu plzeňské Viktorie. 35/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Pavel Šulc v dresu plzeňské Viktorie. 36/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Pavel Šulc v dresu plzeňské Viktorie. 37/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Pavel Šulc v dresu plzeňské Viktorie. 38/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Pavel Šulc v dresu plzeňské Viktorie. 39/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Pavel Šulc v dresu plzeňské Viktorie. 40/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Pavel Šulc v dresu plzeňské Viktorie. 41/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Pavel Šulc v dresu plzeňské Viktorie. 42/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Pavel Šulc v dresu plzeňské Viktorie. 43/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Pavel Šulc v dresu plzeňské Viktorie. 44/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Pavel Šulc v dresu plzeňské Viktorie. 45/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Pavel Šulc v dresu plzeňské Viktorie. 46/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Pavel Šulc v dresu plzeňské Viktorie. 47/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Pavel Šulc v dresu plzeňské Viktorie. 48/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Pavel Šulc v dresu plzeňské Viktorie. 49/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Pavel Šulc v dresu plzeňské Viktorie. 50/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Pavel Šulc v dresu plzeňské Viktorie. 51/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Pavel Šulc v dresu plzeňské Viktorie. 52/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Pavel Šulc v dresu plzeňské Viktorie. 53/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Pavel Šulc v dresu plzeňské Viktorie. 54/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Pavel Šulc v dresu plzeňské Viktorie. 55/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Pavel Šulc v dresu plzeňské Viktorie. 56/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Pavel Šulc v dresu plzeňské Viktorie. 57/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Pavel Šulc v dresu plzeňské Viktorie. 58/58 Zdroj: FC Viktoria Plzeň Za trenéra Adriana Guľy při fyzických testech.

Tak pojďme zpátky k fotbalu. Už jste se zajímal, co je Astana za soupeře?Zatím moc ne, trenéři pro nás budou mít dostatek informací. Od pondělí na to najedeme, ale jejich porážku 1:5 v Záhřebu jsem zaznamenal. Ale nemyslím si, že to bude snadný zápas.

Vy už jste v Kazachstánu nedávno hráli play-off s Tobolem Kostanaj. Může vám tahle zkušenost pomoct?

Doufám, že jo. I když v Astaně to bude specifické, že se bude hrát na umělé trávě. Jsme na to zvědaví, ten časový posun není také optimální. Ale věřím, že to zvládneme.

Navíc vás teď čeká silnější soupeř než byl Tobol Kostanaj, souhlasíte?

Myslím, že jo. Ale očekávám, že budou praktikovat podobný styl jako Tobol.

Tehdy vám pomohlo, že jste zůstali v režimu českého časového pásma. Co vy si o tom myslíte?

Čtyři hodiny posunu je hodně, těžko by si na to organismus zvykal, tělo by to nezvládlo dobře. Takhle to bylo v pohodě.

Balon si nechám podepsat od kluků, usmíval se třígólový střelec Šulc

Navíc v Astaně se bude hrát na umělé trávě. To není pro fotbalisty nic příjemného, že?To není. Ale máme natolik zkušený a kvalitní mančaft, že bychom si s umělkou měli v pohodě poradit.

Minulý týden jste prodloužil s plzeňskou Viktorií smlouvu o další tři roky. Co to pro vás znamená?

Jsem nesmírně rád, že ve mně Viktorka vložila důvěru. Chodil jsem po hostováních, takže teď jsem rád, že můžu pokračovat v Plzni.

Dá se říct, že vás ta hostování v Jihlavě, Opavě, Českých Budějovicích a nakonec v Jablonci zocelila?

Určitě. Vím, jak to vypadá v klubech, které nepatří v Česku mezi ty TOP, a o to víc si teď vážím toho, že můžu být v Plzni. Máme tady po všech stránkách skvělý servis. Viktorka je na vyšší úrovni než kluby, ve kterých jsem hostoval.

Ještě na závěr mám otázku z jiného soudku. Reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý oznámí v Plzni nominaci na kvalifikační zápasy v Albánii a s Faerskými ostrovy. Nečekáte, že by se v ní vzhledem k výkonům, mohlo objevit vaše jméno?

To vůbec nevím. Myslím, že se najdu maximálně mezi náhradníky. Nijak se k tomu neupínám. Jestli má někdy pozvánka do nároďáku přijít, tak přijde. Já se teď soustředím hlavně na Viktorku, abych podával co nejlepší výkony v jejím dresu. A uvidíme, co přijde…