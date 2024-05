Do boje o Československý pohár postoupila tehdejší Škoda Plzeň kuriózně losem, když v českém finále hrála s béčkem pražské Sparty, které předtím vyřadilo vlastní áčko, dvakrát nerozhodně (1:1 doma, 3:3 venku). A tak rozhodovaly penalty, které kopal vždy jeden střelec. A protože plzeňský Jiří Hoffmann i domácí Zeman proměnili všech pět pokusů, musel rozhodnout los. Šťastnější ruku měl plzeňský kapitán František Plass. Ve finále Československého poháru pak Škoda nestačila na tehdy slavný Spartak Trnava, ale i tak si zajistila první start v pohárové Evropě. Na zápasy s Bayernem Mnichov se v Plzni dlouho vzpomínalo.

KVÍZ: Co všechno víte o zápasech plzeňské Viktorie se slavným Bayernem?

Červen 1979: B. Ostrava – Škoda Plzeň 2:0, 1:0

V semifinále vyřadila Škoda Plzeň, kterou tehdy trénoval Svatopluk Pluskal, dvěma góly Pavla Korejčíka senzačně lídra ligové tabulky pražskou Duklu. V závěrečném boji o trofej ale nestačila na ostravský Baník, když prohrála na Bazalech (0:2) i pak v domácí odvetě (0:1). Pro Plzeň ale bylo důležité, že se v této sezoně zachránila mezi československou elitou.

Květen 2010: Jablonec – Viktoria 1:2

Tímto triumfem, který má také spojitost se Spartou, protože finále tehdejšího Ondrášovka Cupu se hrálo na Letné, začala nejúspěšnější éra plzeňské Viktorie. Do Prahy tehdy zamířilo pětatřicet autobusů s fanoušky.

Ta vedla od druhé minuty po brance Milana Petržely, ale po hodině hry vyrovnával jablonecký kanonýr David Lafata a osm minut před koncem rozhodl David Bystroň. Viktoriáni si pak mohli po 39 letech zahrát evropské poháry.

Bystroň poslal Viktorii do pohárové Evropy

„Jsem rád, že jsem u tohoto obrovského úspěchu mohl být, všichni v klubu táhli za jeden provaz,“ prohlásil tehdejší trenér Pavel Vrba. To ještě netušil, že za rok bude s Plzní slavit mistrovský titul.

Květen 2014: Sparta – Viktoria 2:1 PP

Letos je to přesně deset let, kdy se oba soupeři střetli v pohárovém finále naposledy a viktoriáni na to nevzpomínají v dobrém. Zejména pak záložník Milan Petržela, jenž hrál dlouho skvělý zápas.

Plzeňští vedli od 74. minuty po tečované střele Radima Řezníka a kráčeli za vítězstvím. Jenže v nastaveném čase zasáhl centr Krejčího rukou právě Petržela, sparťan Hušbauer z penalty vyrovnal a v deváté sérii následného rozstřelu selhal záložník Viktorie.

„Bolelo to, ale už je to dlouho. Teď máme šanci na reparát,“ prohlásil před letošním finále plzeňský kapitán Lukáš Hejda.

Květen 2021: Viktoria – Slavia 0:1

Bylo to krátce po nástupu trenéra Michala Bílka na lavičku Viktorie, na postupu do finále se ještě podílel slovenský kouč Adrian Guľa, který byl ale v květnu odvolaný. Hrálo se v plzeńské Doosan Areně, ale kvůli covidu bylo v hledišti jen něco málo přes tisícovku diváků.

Ti viděli hubené vítězství Slavie, které zařídil sešívaným v závěru senegalský fotbalista Abdalah Sima. I tohle utkání mělo na plzeňské straně nešťastníka, v 54. minutě byl po druhé žluté kartě vyloučený Milan Havel.

„Kdybychom dohrávali v jedenácti, věřím, že jsme měli šanci Slavii porazit,“ říkal pak plzeňský trenér Michal Bílek. Takhle pražská Slavia slavila double.