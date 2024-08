Plzeň ukrajinského soka nešetřila, po výhrách 2:1 (venku) a 1:0 (doma) prošla do play-off Evropské ligy. Jejím dalším protivníkem bude skotský celek Heart of Midlothian, úvodní zápas se hraje už příští čtvrtek od 19 hodin v Plzni, majitelé permanentek už si můžou od páteční 13. hodiny kupovat vstupenky.

Účast v Evropské lize je pro plzeňské fotbalisty velké lákadlo, ale už teď mají jistotu Konferenční ligy a zkušený kouč Miroslav Koubek to bere. „Musíme být pokorní. V Plzni se prožily báječné časy s generací hráčů, která vybojovala několikrát Ligu mistrů. Ale teď je tady jiná parta. Přijímáme každou evropskou soutěž,“ prohlásil 72letý trenér Viktorie jen pár minut po postupu přes ukrajinský Kryvbas.

Přesto bylo na jeho výrazu patrné, jak si oddechl, že splnil jeden z klubových cílů hned v úvodu sezony. „Cítím velkou radost a úlevu,“ přiznal Miroslav Koubek. „Obával jsem se přípravy, která byla vzhledem k neúčasti reprezentantů specifická. Navíc nám odešel Tomáš Chorý do Slavie. Je obrovský úspěch, že tohle dokážeme zvládat,“ vysvětlil kouč Viktorie svoje pocity.

Už teď je jisté, že radost udělal i klubovému pokladníkovi, Plzeň už má teď jisté pěkné peníze. V případě postupu do Evropské ligy to je něco málo přes 100 milionů korun, pokud by zůstala jen v Konferenční lize přijde si ta téměř 80 milionů. V obou případech jde o podstatnou část klubového rozpočtu, který se pohybuje mezi 250 až 300 miliony korun. Výraznou injekcí byl už letní přestup útočníka Tomáše Chorého do pražské Slavie za 100 milionů.

Teď se navíc stále čileji spekuluje o možném přestupu 24letého reprezentačního stopera Robina Hranáče do AC Turín. Prvotní nabídku klubu italské Serie A, která měla činit pět milionů eur (125 milionů korun), vedení plzeňské Viktorie smetlo ze stolu.

„Nabídku z Turína můžu potvrdit, ale není zatím taková, jakou si Plzeň představuje,“ potvrdil serveru iSport.cz hráčský agent Karol Kisel z K2K Sports, který Hranáče zastupuje. Mluvčí plzeňského klubu Václav Hanzlík ale před pohárovým utkáním s Kryvbasem tvrdil, že oficiální nabídka z Itálie nedorazila.

Ale to neznamená, že se nemůže situace v nejbližší době změnit, vyjednávací pozice plzeňské Viktoria je více než dobrá. Už teď má jistotu hlavní fáze některého z evropských pohárů, navíc se čeká, že italský celek může svoji nabídku ještě vylepšit. Aby uspěl, bude to zřejmě nevyhnutelné, protože boss plzeňské Viktorie Adolf Šádek už po Euru, kde Hranáč nastoupil za český tým do všech tří zápasů, prohlásil, že si odchod jedné z opor neumí představit.

V podobném duchu teď mluvil na předzápasové tiskové konferenci i trenér Koubek. „V čistě teoretické rovině by šlo o obrovské oslabení pro mužstvo,“ vyjádřil se k případnému odchodu klíčového stopera plzeňský kouč.

Ano, postup do pohárové Evropy dává Viktorii finanční jistotu, nemusí hráče nutně prodávat. Ale nabídka z AC Turín může být neodolatelná…