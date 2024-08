„Byl to nepříjemný dvojzápas, důrazný soupeř, dobrý na balonu. Jsem rád za všechny, že jsme postoupili,“ prohlásil Daniel Vašulín po domácím vítězství 1:0, které zařídil svojí brankou z 52. minuty. Už před týdnem nasměroval Viktorii za výhrou 2:1 ve slovenských Košicích

Po postupu přes Kryvbas jste si užíval ovace publika, jak to chutná?

Jsem rád, že se to minulý týden odšpuntovalo a začal jsem dávat góly. Já teď udělám všechno proto, aby to pokračovalo. Ale je to fotbal, zvládli jsme postup především jako tým. Náš cíl bylo projít do play-off o Evropskou ligu, teď se o ni popereme.

Není to pro vás až nad očekávání, že jste brzy po přestupu zařídil postup v Evropě?

(usměje se) Nechci, aby to vyznělo namyšleně. Jsem na hřišti od toho, abych góly dával. Šulcik (Pavel Šulc), mně to v poháru dvakrát připravil, dostal jsem od něho krásné balony. Pro mně už pak bylo jednodušší dostat je do sítě.

Nepomohlo vám paradoxně, že jste před týdnem v prvním zápase s Kryvbasem začínal na lavičce?

Těžko říct, sestava je na trenérovi. On nás vidí, jak pracujeme v přípravě. Já si uvědomuju, že jsem v Plzni. Tady je dalších 25 lidí, kteří čekají na šanci a perou se o sestavu. Věděl jsem, že tady je větší konkurence než v Hradci.

Také jste si s Viktorkou poprvé okusil evropské poháry. Musíte si zvykat na vyšší level? Je to velký rozdíl oproti české lize?

Určitě, s českou ligou se to nedá srovnat. Fotbal je rychlejší, hráči soupeře jsou silní na balonu, nebojí se hrát jeden na jednoho. Jak už jsem říkal, dvojzápas s Kryvbasem nebyl vůbec jednoduchý a já jsem rád, že jsme ho zvládli vítězně. Věřím, že i ve Skotsku šanci máme. Jsem si stoprocentně jistý, že v Plzni udělají všichni všechno pro to, abychom si zahráli Evropskou ligu.

V posledních třech zápasech jste dal vždycky gól. Je to pro nového hráče přesně to, co potřebuje, aby si získal fanoušky?

Je to pro mě důležité. Jsem za to rád, ale nechci někoho urazit, je teprve začátek sezony. Já udělám všechno, aby to pokračovalo a pomohl jsem týmu co nejvíc.

Roste tím hráči i sebevědomí?

Nejenom mně, ale celkově týmu, který má obrovskou kvalitu. Jdeme zápas od zápasu a myslím, že postupem času vypadáme mnohem lépe. Věřím, že zvládneme v neděli ligové kolo, abychom se mohli soustředit na další pohárové zápasy.