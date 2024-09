Poprvé přijel explzeňský stoper Robin Hranáč na sraz české reprezentace jako krajánek, koncem srpna totiž přestoupil z Viktorie do bundesligového Hoffenheimu za rekordní sumu, která se pohybuje kolem deseti milionů eur (250 milionů korun). Krátce po přestupu hned naskočil do základní sestavy.

„Teď se chci prát o to, abych nastupoval pravidelně. Abych mohl dál hrát za reprezentaci a pomohl i českému fotbalu, aby šel nahoru,“ říkal 24letý fotbalista, když předstoupil mezi novináře na srazu českého národního týmu.

Robine, jaké jsou vaše první dojmy z nového angažmá?

Pocity jsou skvělé, protože jsem se posunul do bundesligy. Rozdíl oproti české lize je na první pohled patrný, jak v kvalitě tak i v zázemí. Jsem spokojený a těším se na nové výzvy.

Z Plzně jste přestupoval do Německa mezi zápasy play-off o Evropskou ligu se skotskými Hearts, což je neobvyklé. Nepřemlouvali vás ve Viktorce, abyste ještě zůstal?

Nabídka byla postavená tak, že buď půjdu hned, nebo vůbec. Nebylo to jednoduché pro mě ani pro vedení Plzně, protože se to seběhlo takhle narychlo. Ale na všem jsme se dobře domluvili.

Sledoval jste odvetu ve Skotsku? Byl jste nervózní, aby to bývalým spoluhráčům vyšlo?

Jo, sledoval jsem ten zápas, byl jsem trošku nervózní. Ale věděl jsem, jak to bude probíhat, protože tam je malé hřiště. Očekával jsem podobný souboj a jsem rád, že to pro Plzeň dopadlo dobře.

Vy máte za sebou skvělou cestu, za pár let jste se dostal z Liptovského Mikuláše přes Pardubice a Plzeň k angažmá do bundesligy. To je skvělý příběh, ne?

Ještě to asi úplně nepobírám, protože všechno jde rychle. Jsem rád, že se můžu takhle posouvat, nikde nestagnuju. Ale je to i vizitka mých spoluhráčů, také jsem měl velké štěstí na trenéry.

Na Euru v Německu jste zažil skvělou atmosféru. Jaké to teď bude potkávat hráče světového kalibru v bundeslize každý týden? Bylo právě tohle největší lákadlo?

(kýve hlavou) Každý zápas je svátek. Začínal jsem ve Frankfurtu, kde bývá jedna z nejbouřlivějších atmosfér. Možná jsem to nejhorší zažil hned na úvod. Kvalita všech hráčů v bundeslize je obrovská, o tom jsem se přesvědčil hned na prvním tréninku. V Německu, když obránce vyjede jeden na jednoho, útočníci ho sežerou. Hráči mají obrovskou kvalitu na míči.

A co zázemí, je to v Hoffenheimu zase o stupínek výš než v Plzni?

Ve Viktorce bylo zázemí na vysoké úrovni, i v rámci Evropy. Ale v Hoffenheimu je to ještě výš, hodně nadstandardní. I jiné kluby z bundesligy se tam jezdily koukat, jak to tam vypadá. Teprve postupem času objevuju, co všechno máme k dispozici. Jsem z toho mile překvapený.

Spekulovalo se také o tom, že Hoffenheim chce i vašeho reprezentačního parťáka Martina Vitíka. Jak jste tohle vnímal? Už jste se o tom teď na srazu bavili?O tom jsme se ještě vůbec nebavili. Ani já jsem neměl žádné zprávy, jenom jsem o tom četl v médiích. Další Čech v Hoffenheimu, to už by bylo fakt husté (úsměv).

Ale i tak jste se v Hoffenheimu potkal v kabině s dalšími třemi Čechy (Kadeřábek, Hložek, Jurásek). Pomáhá vám to?

Je to velká výhoda. Kluci si dělali legraci, že tam bude za chvíli celá česká reprezentace. Zejména Pavel Kadeřábek, který tam je devět let, hodně pomáhá.

Naskočil jste hned do sestavy, i tohle je pro vás asi dobře?

Upřímně, nečekal jsem, že hned nastoupím. Měl jsem za sebou tři tréninky a to je málo, abych navnímal taktiku a všechno, co po mně trenéři chtějí. Ale vzhledem k vývoji zápasu (Hoffenheim prohrával ve Frankfurtu 0:2, aby nakonec padl 1:3 – pozn.) jsem o poločase nastoupil a jsem rád, že mám premiéru za sebou. Zbavil jsem se menšího tlaku a teď se budu prát o to, abych hrál pravidelně.

Teď jste s národním týmem na startu Ligy národů, na úvod hrajete v Gruzii. Co změnit, aby utkání dopadlo lépe než na červnovém Euru (1:1)?Myslím, že ten zápas nebyl z naší strany vůbec špatný. Roli sehrálo, že jsme neproměňovali šance, kdo kterých jsme se dostali. Herní projev byl dobrý. Ale výsledek vypadá v celkovém kontextu blbě, klidně jsme mohli vyhrát 4:1 a naopak to v závěru mohla Gruzie ještě překlopit na svoji stranu. Teď očekávám úplně jiné utkání. Bude to u nich doma, určitě v bouřlivé atmosféře.

Soupeř se prezentoval především rychlými protiútoky. Myslíte, že to doma teď změní, že budou chtít víc držet míč nebo budou spoléhat na zaběhnutý styl?

Připravujeme se na obě varianty. Ale uvědomujeme si, že jejich hlavní síla je v ofenzivě. Mají kvalitní hráče, hrají vysoko. Do brejků si věří, mají to nich založené, takže si myslím, že svoji největší zbraň využijí i tentokrát.

A co vy, jste připravený přebrat roli šéfa obrany? Krejčí po přestupu do španělské Girony nehraje, Vitík je ještě mladší než vy…

Takhle to nevnímám, že bych měl být lídr. Každý na hřišti by měl být lídr na své pozici. Zrovna v obraně máme Láďu Krejčího, který teď sice nemá herní vytížení, ale je to kvalitní hráč. Martin Vitík je v nároďáku déle než já. To samé David Zima i ostatní, všichni mohou být lídry.