Bez zraněné plzeňské rodačky Kateřiny Svitkové, která hájí druhým rokem barvy londýnské Chelsea, se v pondělí v Praze sešel český fotbalový tým žen, který má před sebou dva úvodní zápasy nově vzniklé Ligy národů. Ale další plzeňská rodačka Barbora Votíková v týmu je, stejně jako útočnice Miroslava Mrázová z Viktorie.

Miroslava Mrázová, útočnice plzeňské Viktorie, na tréninku české reprezentace fotbalistek v chorvatské Velike Gorici. | Foto: FAČR

Tým vede také Západočech Karel Rada, jenž pochází ze Stráže u Tachova.

V pátek Češky ve slovinském Kršku nastoupí proti domácímu výběru, v úterý 26. září je čeká duel s Běloruskem. Ten se odehraje na neutrální půdě v Chorvatsku, kam se reprezentace přesunula letecky v úterý ráno. „Nevýhodou je, že proti Běloruskám nemůžeme využít domácího prostředí. Na druhou stranu, na oba zápasy se budeme připravovat na jednom místě v chorvatské Velike Gorici, což zase může být výhoda,“ uvažoval trenér ženského národního týmu Karel Rada.

Zápas s Běloruskem se hraje na neutrální půdě, protože sportovci z této země nesmí na české území.

Zdroj: Youtube

V červenci Radovy svěřenkyně sehrály dva přípravné duely, Slovensko porazily 3:0, poté podlehly v Opavě Severnímu Irsku 0:2. Teď už mají před sebou ostré zápasy, Liga národů je zároveň možností přiblížit se postupu na mistrovství Evropy 2025 ve Švýcarsku.

„Chceme se o to poprat, naším cílem v Lize národů je postoupit do výkonnostně nejvyšší skupiny A. Musíme se připravit co nejlépe, oba nejbližší soupeři nás mohou potrápit,“ varoval Rada.

V nominaci je třiadvacet fotbalistek, minulý týden se premiérové pozvánky dočkaly také Radka Hlouchová z Liberce a Anna Šubrtová z pražské Sparty. Nechybí aní útočnice plzeňské Viktorie Miroslava Mrázová. V týmu je i plzeňská rodačka brankářka Barbora Votíková, která v létě přestoupila z Paris SG do anglického Tottenahamu.

Konferenční liga zavítá poprvé do Plzně, už ve čtvrtek přijede mistr Kosova

„Zásah do nominace byl pouze v případě Kačky Svitkové, která ze zdravotních důvodů nemohla dorazit. Zároveň jsme počítali, že kádr doplní pět až šest hráček. Čekali jsme ještě na odehraná ligová kola, abychom měli větší přehled,“ vysvětlil český kouč a kvitoval postupně rostoucí výkony reprezentantek z domácí nejvyšší soutěže. „V prvních kolech ještě rozehranost nebyla taková, na hráčkách byla trochu znát nervozita. Teď už se projevuje větší kvalita.“

Ve skupině B Ligy národů se český národní tým kromě Slovinska a Běloruska utká ještě s Bosnou a Hercegovinou, oba duely s tímto soupeřem jsou na programu na konci října.