Je to soutěž, která nahradila nudné přáteláky. A skupina, v níž se ocitlo Česko, ukazuje, že šlo o dobrý nápad. Fotbalová Liga národů má napětí. Důkaz? Reprezentace se dnes od 20.45 utká v Plzni se Slováky.

Juraj Kucka (vlevo) v souboji s Jaromírem Zmrhalem. | Foto: ČTK/Šálek Václav

Domácí tým hraje o postup do elitního levelu, kde by se mohl potkávat s evropskou šlechtou. Soupeř naopak bude usilovat o to, aby se udržel na současném druhém stupni.