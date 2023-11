Ano, rodák z Olomouce prožil reprezentační premiéru jako hrom. Navíc na stadionu mateřské Sigmy. Ci víc si přát? „Byl to nejlepší scénář, co jsem si mohl představit. Jsem šťastný, že jsem mohl týmu pomoct a udělali jsme důležitý poslední krok na Euro,“ vyprávěl pak Chorý do televizních kamer. „Velké zápasy miluju, vyžívám se v nich,“ doplnil

V hledišti Androva stadionu měl celou rodinu, z Plzně za ním dorazila i manželka, která také pochází z Hané. Nemohl chybět ani otec Martin, který má na kontě 23 ligových startů, a Tomáš s ním hodně fotbal probírá, bývá často také jeho kritikem. „Žádné mazání medu kolem huby, jak se říká. Chci mu všechno říct na rovinu,“ vyprávěl Martin Chorý v klubovém bulletinu Viktorián při utkání s Bohemians, které bylo věnováno Dni otců. V pondělním večeru mohl být na svého synka náležitě pyšný.

Umlčel kritiky? Hraji proto, aby národ vyvolával mé jméno, zářil po debutu Chorý

S jistou dávkou nadsázky se dá říct, že během letošního podzimu vydělal Tomáš Chorý svými góly českému fotbalu bezmála patnáct milionů eur (viz box). Svými góly pomohl Viktorii Plzeň k vítězství ve skupině Evropské konferenční ligy a teď přispěl k postupu reprezentace na Euro 2024.

Buď jak buď, jeho nasazení se trenéru Šilhavému parádně vyplatilo. „Přiznám se, že já jsem čekal Chorého v sestavě už v Polsku,“ říkal televizní spolukomentátor a bývalý fotbalista Luděk Zelenka.

Ale při střelecké sterilitě ostatních útočníků národního týmu, kteří nedali gól od loňského září, kdy se doma proti Albánii prosadil Václav Černý, a večírku, jehož se zúčastnil i Jan Kuchta, ukázal kouč národního týmu před klíčovým zápasem s Moldavskem na Chorého.

Došlo na negativní reakce, někteří fanoušci kroutili hlavou. „Popravdě moc diskuse nevnímám. Mohlo by mě to nějak ovlivnit. Nemá to cenu,“ říkal už dříve plzeňský útočník.

Chorý si plní další sen. Reprezentace je třešnička na dortu, říká útočník Plzně

Teď odpověděl v duchu svého stylu, rázně a jasně. Svým představením musel zavřít ústa i těm největším kritikům. Už ve 14. minutě poslal šajtlí kolem moldavského beka kolmici na Douděru, který otevřel skóre. „Za mě je to zatím muž zápasu, pracuje na velkém prostoru,“ chválil Chorého už v poločasové přestávce bývalý reprezentační útočník Marek Heinz. „Nejen, že dal před gólem dokonale přestý balon. Ale vypomáhá i při obranných standardkách,“ doplnil ho kolega ve studiu Luděk Zelenka.

Největší chvíle vytáhlého forvarda měla teprve přijít. Ve druhé půli se na něm nejprve vyfauloval Babolongo a v 72. minutě se nádherně pověsil do rohu od Kušeje a hlavou poslal míč do sítě, čímž definitivně zlomil odpor Moldavska.

Třetí gól kapitána Součka už sledoval z lavičky, protože pět minut před koncem střídal. Užil si tak ovace zaplněného stadionu v Olomouci a jako jeden z prvních si mohl obléct červené tričko s nápisem: JEDEME NA EURO!

Teď může snít dál. Třeba o tom, že si příští rok v létě zahraje na šampionátu v Německu. „O tom je předčasné mluvit. V Česku je spousta kvalitních útočníků. Ale samozřejmě se o to poperu, bude důležité, abych pokračoval v dobrých výkonech,“ zůstal Tomáš Chorý i po velkém večeru pokorný.

Ano, i takový on je. Byť se to na hřišti nemusí zdát. Jde do všeho naplno, pro úspěch týmu udělá cokoliv.