Jaké to bylo naskočit po dlouhé pauze do zápasu? Nejen pro mě, ale pro všechny kluky platí, že když nehrajeme častěji, jsme rádi za šanci i v takovém zápase.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Nezdálo se vám to čekání dlouhé?Jasně. Už jsem tady nějakou dobu a zatím jsem to zažil spíš opačně, že čekali jiní. Daří se nám, v lize jsme nahoře a v evropských pohárech taky vyhráváme, to je důležité. Takhle to prostě je, bereme to, musíme na sobě makat a uvidíme, jak to bude dál. Dneska jsme úkol splnili, postoupili jsme.

Co je nejtěžší, aby se člověk udržel ve formě?

Je to složité, ale takhle to ve vrcholovém fotbale chodí, v Česku i v zahraničí. I když zkušenosti máme, nikdo si nemůže dovolit nic vypustit. Můžou přijít zranění, karty. Musíme být připraveni kdykoliv naskočit. Proto je dobře, že přišel takový zápas. Mariánky mají na divizi kvalitní mančaft.

Bylo důležité, že jste šli brzy do vedení?

Vždycky to tak v pohárech bývá. Dali jsme gól, spálili nějaké šance, ale do poločasu to bylo v pohodě. Ve druhé půli už to bylo o něčem jiném, soupeř fyzicky odpadl.

Patříte k nejzkušenějším hráčům, jste spojkou mezi realizačním týmem a hráči?Takhle úplně ne, kluci mě berou a já zase respektuji je. Je jedno, jestli mně je 25 nebo 44 let, logicky bych chtěl hrát. Ale jsem v mančaftu, kde bych chtěl být v mém věku každý. Jsem rád za každou šance.

V Mariánských Lázních vás nastoupilo víc, co čekáte na šanci, dokázali jste vysokým vítězstvím, že máte kvalitu i chuť se porvat o místo?

Nechci to zlehčovat, ale byl to divizní soupeř. V příštím kole máme Olomouc. Uvidíme, jestli dostaneme znovu šanci. Tam už to bude jiné.

Probleskla vám v hlavě vzpomínka na loňský rok a vyřazení v Hlučíně?

Trenér to zmínil v přípravě, že takové zápasy bývají ošidné. My jsme ale od začátku chtěli dokázat, že nic nevypustíme a to se podařilo.

Nakonec jste soupeři nasázeli deset gólů…

Mohlo jich být možná i víc. Pro kluky vpředu to může být vzpruha, že góly umí dávat.