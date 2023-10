Dnes odpoledne je čeká největší zápas kariéry. Fotbalisté Viktorie Mariánské Lázně se od 16 hodin utkají se slavnější plzeňskou jmenovkyní. Reportér vyrazil na středeční trénink, aby zaznamenal atmosféru v týmu divizního lídra.

Fotbalisté Mariánských Lázní na předzápasovém tréninku před pohárovým zápasem s Viktorií Plzeň. | Video: Deník/Zdeněk Soukup

„Nikdo nechybí, budeme kompletní,“ usmál se mariánskolázeňský kouč Aleš Zach. Jen dodávka s hráči dojíždějícími od Plzně měla pár minut zpoždění, cestou píchli kolo.

Ale jinak byl v lázeňském městě 24 hodin před zápasem roku klid, jen správce lajnoval hřiště, aby bylo vše vyladěné až se sem před zápasem začnou valit stovky lidí. Prodáno je podle informací z klubu přes dva tisíce vstupenek.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

„Tolik lidí asi na fotbale v Mariánkách ještě nebylo,“ pokračoval dobře naladěný trenér. I on se těší, i když má zároveň také trochu obavy. „U hráčů spíš musíme krotit euforii,“ doplnil Aleš Zach.

Každý si navíc chce proti plzeňské Viktorii zahrát, spoustu jeho svěřenců tam v mládeži působila. „Jsem rozhodnutý, že prostřídám maximální počet hráčů,“ potvrdil kouč, že jeho tým má zápas s Plzní i za odměnu. Hráči tomu musí uzpůsobit i svůj denní režim, trenér Zach všem důrazně doporučil, aby ve čtvrtek nechodili do práce. „Ať jsme na tom aspoň v den zápasu stejně jako Viktorka," vysvětloval tenhle krok.

Mariánské Lázně jsou na nohou, v poháru hostí fotbalisté slavnější Viktorii

„A nestřihneme si tedy dopoledne před zápasem trénink,“ reagoval jeden z hráčů na tohle oznámení před tréninkem. To kouč odmítl, stejně jako zdůrazňování role outsidera. „Mně se to nelíbí, my to všichni víme. Viktorka to taky ví, že chodíme do práce,“ doplnil Aleš Zach.

Ani o sestavě soupeře příliš nespekuloval. „Ať postaví Viktorka kohokoliv z kádru, nemůžete říct, jestli to je horší nebo slabší sestava. Jenom, když si vezmete v útoku – Chorý, Durosinmi nebo Kliment a Vydra. To je v podstatě úplně jedno, kdo nastoupí,“ vypočítával kouč Mariánských Lázní.

Přesto svůj tým chystal i na vzdušné souboje s dlouhánem Tomášem Chorým. „Nechci říct, že si jdeme zápas užít. Chceme to odjezdit po zadku a poprat se o skvělý výsledek,“ dodal Zach.

Nálada den před zápasem byla dobrá, bojovná. Jaká bude po něm?