„Je to asi to nejvíc, co může ve fotbalovém životě být, nebo aspoň pro mě v momentální situaci. Jsem za to hrozně rád, je to skvělý,“ rozplýval se plzeňský záložník Pavel Šulc, když přišel po utkání s Ukrajinou mezi novináře. Chvilku předtím obdržel cenu pro hráče zápasu, protože k vítězství 3:2 přispěl dvěma vstřelenými gól.

Byla to správná reakce na ostudnou porážku v Gruzii (1:4)?

Jo, my jsme si řekli, že to půjdeme odbojovat, že si nebudeme hrát na nějaké super fotbalisty. Jestli mi rozumíte. Prostě nejdřív tvrdá dřina a teprve potom si můžeme hrát s balonem. Zpočátku jsme byli více na balonu, ale tím, že Ukrajina prohrávala, bylo jasné, že zapne motory.

Cestu za vydřeným vítězstvím jste nastartoval ve 21. minutě dorážkou Černého střelu. Celou situaci pak ještě zkoumal VAR, nebál jste se, že to bude ofsajd?

Ne, ne. Já jsem věděl, že na přední tyči byl Zabarnyj. Počkal jsem si, abych v ofsajdu nebyl. A jestli šla už střela Vaška Černého do sítě? To netuším, já se hlavně snažil dát gól (úsměv).

Při vaší druhé brance se ten kop zdál z hlediště technicky těžký. Jak jste to viděl vy?Já jsem počítal s tím, že by se balon mohl odrazit na vápno, šel jsem tam trošku napřed. Ale furt jsem si dával pozor, abych se stihl vrátit dozadu, kdyby se to odrazilo někam dál. Dal jsem si to na prsa a pak jsem nad tím moc nepřemýšlel, jen tak jsem to do toho plácnul. Krásný gól to byl, bych řekl.

Je tohle navzdory krásnému období, co prožíváte v Plzni, nejhezčí okamžik kariéry?

Asi ano. Lidi nám nevěřili, odepisovali nás. Spousta internetových trenérů psala, jak to má být. My jsme to zvládli a teď nemůžou nic říct. A pro mě osobně je to asi to nejvíc, co může ve fotbalovém životě být, nebo aspoň v momentální situaci.

Ještě se vrátím k tlaku na tým, bylo těžké se od všeho oprostit?

Naštěstí nebylo moc času nad tím přemýšlet. Měli jsme za tři dny další zápas. Řekli jsme si, že nasadíme montérky a půjdeme to odmakat, odjezdit. Přineslo to ovoce.

V závěru jste s bolestivou grimasou střídal, co se tam přihodilo?

Dostal jsem ránu, koňara do boku. Při pohybu mě v tom píchalo, ale to bude v pohodě. Velký respekt ke klukům, kteří odehráli celý zápas. Lukáš Červ byl úžasnej, takže super.

Vy jste po čase obnovil spolupráci s Tomášem Chorým, který v létě přestoupil do Slavie. A zdálo se, že vám to spolu svědčilo…Jo, zase každý balon, který z něho vypadl jsem měl, takže super. Užíval jsem si to, máme mezi sebou asi nějakou telepatii. Vždycky se balon odrazil tam, kde jsem byl. Samozřejmě, že je to trošku i o štěstí.

Co jste říkal na kulisu v hledišti, kde měli Ukrajinci místy i převahu?

Mrzelo mě, že nás ty lidi v tom nechali. Myslel jsem si, že Ukrajinců bude hodně, protože tady žijou, to je naprosto v pořádku. Ale čekal jsem, že to bude půl na půl. Mrzelo mě, že se na nás lidi po jednom zkratu vykašlali.

Jak získat fanoušky zase zpátky na svoji stranu?

Hrát tak, jako jsme hráli dneska. Jezdit po zadku a snažit se. Prohrát se může, ale musíme nechat na hřišti srdce.