Odložené utkání 1. kola MOL Cupu mezi domácím SK Petřín Plzeň a Mariánskými Lázněmi rozhodla dorážka penalty hostujícího Kapolky ve 49. minutě. Toho sice nejprve gólman Suchý vychytal, ale míč vyrazil přímo pod nohy exekutora.

Utkání MOL Cupu Petřín Plzeň - Viktoria M. Lázně | Video: Deník/Zdeněk Soukup

Plzeňský Petřín byl lepší, po inkasované brance zahazoval jednu šanci za druhou, několik skvělých zákroků vytasil hostující brankář Hinterholzinger a tak se z postupu radoval Viktoria Mariánské Lázně, když jediný gól zápasu vstřelil Kapolka, jenž dorazil svoji brankářem Suchým vyraženou penaltu.

„Je to na ho…, když prohrajete a přitom nejste horší. Ale nám se to stává dost často. Dneska to mrzí o to víc, že nám přišlo fandit tolik lidí,“ litoval petřínský kouč Radek Vodrážka s ohledem na parádní návštěvu. Přišlo 670 platících diváků a to byla v hledišti spousta dětí, hrálo se v parádní atmosféře.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Domácím chybělo ke spokojenosti jediné – vítězství, ale to urvali srdnatě bojující hosté z Mariánských Lázní. „Petřín měl víc šancí než my. Ale za obrovskou obětavost a enormní nasazení jsme si postup zasloužili o maličko víc,“ radoval se naopak Vodrážkův protějšek Aleš Zach. Teď si přeje do dalšího kola pražské Bohemians, kterým od mládí fandí.

Petřín selhal především v koncovce. „Pereme se s tím už delší čas, nedáváme góly. Ale co dneska chytil Hinterholzinger, to jsem dlouho neviděl. Snad třikrát letěl míč do vinglu a on tam vždycky byl,“ kroutil hlavou ještě po zápase trenér plzeňského Petřína a litoval promarněné první půle. Stejní soupeři se teď střetnou v divizi, tentokrát se bude hrát v sobotu od 10.15 hodin v Mariánských Lázních.

„Petřín má obrovskou kvalitu, mužstvo je dlouho pohromadě, v létě ho navíc doplnili zkušenými hráči. Já je pořád vidím jako největšího favorita na postup do třetí ligy,“ doplnil Zach navzdory tomu, že divizní skupinu A vedou momentálně jeho svěřenci a na Petříně vyhrál i přesto, že některé opory nehrály.

„Slíbil jsem klukům, kteří byli v sobotu v divizi na lavičce nebo tolik nehráli, že dostanou příležitost. Jsme přesvědčení, že mají stejnou kvalitu, ale nemůže nás hrát sedmnáct. A oni to potvrdili, porvali se o místo v sestavě,“ odmítl kouč mariánskolázeňské Viktorie, že by některé hráče šetřil s ohledem na sobotní divizní utkání se stejným soupeřem. „Nechtěli jsme spekulovat, ani nějak taktizovat,“ dodal Aleš Zach.

V podobném duchu mluvil i jeho petřínský protějšek, i když i on provedl nějaké změny v sestavě. „Sobota mě zajímá až teď. Věřím, že nás Mariánky nemůžou porazit dvakrát po sobě,“ vyloudil Vodrážka úsměv na tváři. „Bude to úplně jiný zápas,“ dodal kouč Petřína, který věří i v jiný výsledek.

SK Plzeň Petřín - Viktoria Mariánské Lázně 0:1

Poločas: 0:0. Branka: 49. Kapolka. Rozhodčí: Mudra – Duda, Špindlerová. ŽK: 2:3. Diváků: 670.

Petřín: Suchý – Vinkler (80. Trojovský), Demeter, Lisý, Flachs (67. Treml), Klich, Kohout, Mudra, Nový (80. Vodrážka), Šimáně (67. Bednář), Provod (80. Vanc).

M. Lázně: Hinterholzinger – Brož (60. Peška), Dvořák, Cinkanič, Buršík, Štůla, Skopový, Renza (75. Drahorád), Tapia (60. Pěček), Holub (60. Šimek), Hošek.