A právě tam ji objevil zkušený funkcionář Jiří Valenčat a oslovil ji, aby spolupracovala při budování dívčího fotbalu ve Vejprnicích. „Všiml si mě na příměstském táboře se sportovním zaměřením, jak pracuju s dětmi, a vnukla se mu myšlenka,“ usmála se teď už i trenérka dívčího fotbalového družstva, která má trenérskou licenci C od FAČR i UEFA.

Fotbal jí ale cizí nebyl ani předtím. „Mám dva syny, kteří ho hrají. Takže fotbalové prostředí jsem znala, ale nikdy jsem nebyla hráčka,“ přiznává Petra Štefánková a popisuje, jak se dostala k trénování malých děvčat.

Vše začalo na podzim 2021, když se Slavia Vejprnice spojila s RC Kulíček a zapojila se do projektu UEFA Playmakers Disney, který měl přilákat malá děvčata (5-8 let) k fotbalu. „Spontánním a zábavným způsobem se dívky přenášely do světa fotbalu prostřednictvím příběhů Walta Disneye,“ vypráví.

„Na lekcích jsme rozvíjeli hodnoty a dovednosti, které lze použít v každodenním životě, jako je úcta, týmová práce a řešení problémů,“ pochvaluje si přínos projektu. Druhý běh byl na jaře 2022 a zájem byl ve Vejprnicích až neskutečný.

„Měli jsme tady pětatřicet děvčat, to byla největší účast v celé České republice,“ neskrývá mladá trenérka nadšení ani po čase.

Tucet dívek, které měly zájem pokračovat, se přihlásil do fotbalového oddílu Slavie Vejprnice. Od loňského podzimu hrají okresní soutěž mladších přípravek společně s chlapci. Ale ani tenhle pohádkový příběh není úplně bezproblémový.

„Měly jsme sice přihlášený tým dívek, zpočátku nám však pomáhali dva tři mladší kluci, protože holky přece jen byly na začátku fotbalových dovedností. Ale samozřejmě z toho vznikl problém. Všichni říkali, že jsme dívčí tým a měly bychom se tak i prezentovat. A to chceme i my, takže děláme vše proto abychom měli jen dívky,“ potvrzuje Štefánková.

Plány má ambiciózní, chtěla by postavit i starší přípravku dívek. „V dubnu děláme nábory. Věřím, že se přihlásí zase nové malé i větší fotbalistky,“ doufá trenérka vejprnické Slavie.

„Samozřejmě je také potřeba sestavit tým kvalitních trenérů, kteří se budou dívkám věnovat. Zatím jsme tři – já, Jaroslav Čubr a Jiří Kohout,“ přibližuje kolegy a pochvaluje si i spolupráci s trenéry dívčího fotbalu plzeňské Viktorie. „Cílem je navázat spolupráci s okolními kluby, aby do dívčího týmu Slavie Vejprnice přicházely holky, které zatím hrají v chlapeckých družstvech,“ dodává.

Nejlepší mladé fotbalistky by naopak z Vejprnic odcházely do plzeňské Viktorie.