Oba celky se střetly na lednovém soustředění ve Španělsku, kde plzeňská Viktoria porazila ukrajinského soupeře 3:0. Už tehdy šlo o zápas plný emocí, v němž hlavní rozhodčí rozdal 14 žlutých karet a jednu červenou. Dvakrát se mezi střelce zapsal Tomáš Chorý, třetím gólem pak soupeře dorazil stoper Robin Hranáč po rohovém kopu Lukáše Kalvacha.

„Moc se koukat na to nedalo. Ale vyhráli jsme, navíc s nulou vzadu, to se vždycky počítá,“ komentoval to v lednu jeden z nováčků v plzeňském dresu Matěj Valenta. Ten teď nebude hrát kvůli zranění, ale jeho spoluhráči určitě budou chtít navázat na lednový výsledek.

Nový ročník ukrajinské liga ještě nezačal a tak má Kryvbas za sebou jen šest přípravných zápasů, v nichž porazil mimo jiné Dinamo Záhřeb a Dinamo Bukurešť, vždy 2:0. Do pohárového zápasu ho čeká ještě v úterý generálka s tureckým Rizesporem a v sobotu 3. srpna vstoupí do domácí ligy proti Černomorci Oděsa.

FK Kryvbas Kryvyi Rih funguje teprve čtyři roky. Ale jeho historie sahá až do 50. let minulého století, původní klub z tohoto města byl založen v roce 1959. V průběhu času se stal čtyřikrát vítězem nejvyšší soutěže v ukrajinské SSR. Po vzniku samostatných ukrajinských soutěží vyhrál v roce 1992 druhou nejvyšší ligu a od té doby až do roku 2013 působil v nejvyšší soutěži, kde skončil dvakrát na třetím místě.

Právě rok 2013 se stal původnímu klubu osudným, protože kvůli finančním problémům zbankrotoval a FK Kryvbas se vrátil na mapu fotbalového světa o sedm let později. Klub FK Hirnyk ze stejného města byl restrukturalizován na FK Kryvbas.

Kvůli válce na Ukrajině se první zápas bude hrát na neutrální půdě. Zástupci ukrajinského klubu během jara navštívili několik stadionů v Německu, včetně toho v Drážďanech. Řešilo se také, že by tým v úvodním kole kvalifikace mohl nastoupit v moldavském Kišiněvě.