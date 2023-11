Fotbalisté Viktorie Plzeň jsou na absolutním vrcholu ze všech 32 týmů Evropské Konferenční ligy podle peněz, které si v letošním ročníku vydělali. Na jejich konto přiteče už teď za bonusy od UEFA 7 662 000 eur (téměř 190 milionů korun).

Evropská konferenční liga, skupina C: FC Viktoria Plzeň - Dinamo Záhřeb 1:0 (1:0) - nástup fotbalistů na hřiště. | Video: Deník/Zdeněk Soukup

To je slušná suma pro plzeňský klub a jeho nové rakousko-švýcarské majitele, vždyť to vysoko přesahuje polovinu rozpočtu. A ještě to zdaleka není konečná, protože v ní nejsou započteny peníze za prodej televizních práv. Zatím ale viktoriáni vydělali nejvíc ze všech 32 klubů, až za sebou zatím nechávají evropské velikány Frankfurt, Aston Villu, Fiorentinu nebo Fenerbahce.

A hlavně, čekají je ještě do konce roku dva zápasy v základní skupině – 30. listopadu v kosovské Prištině s FC Ballkani a 14. prosince od 21 hodin pak doma s Astanou – a na jaře pokračování ve vyřazovací části. A podle slov trenéra Miroslava Koubka nehodlají nic vypouštět.

„V dalších zápasech hrajeme i o český koeficient, evropské poháry se nehrají každý den, jsou to benefity pro celý klub,“ pokyvoval hlavou plzeňský kouč, když měl reagovat na dotaz, jestli ve zbytku sezony neupřednostní českou ligu.

„Nechci teď předjímat, jaká kádrová opatření uděláme, čeká nás velice náročný program. Po zralé úvaze dostanou šanci v ligových i pohárových zápasech další hráči, co dosud ukázněně čekali na šanci,“ připustil Miroslav Koubek ve čtvrtečním večeru.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Mohl si zčásti oddechnout, že si může jeden úkol odškrtnout, na evropské scéně se jeho svěřenci prezentovali velmi dobře. V Konferenční lize mají včetně kvalifikace unikátní bilanci, devět z deseti zápasů vyhráli, body ztratili jen úvodní bezbrankovou remízou s kosovskou Dritou.

Do klubového koeficientu navíc získali deset bodů, což je o dva více než druhé Bruggy nebo čtvrtý PAOK Soluň. A to jsou před nimi ještě dva zápasy ve skupině Konferenční ligy, takže tuhle bilanci mohou jen vylepšit. Samozřejmě, že i finančně. „Určitě nic neodevzdáme, chceme udělat co nejvíc bodů,“ sliboval čtvrteční kapitán Lukáš Kalvach.

Kalvach dovedl viktoriány do jarní fáze pohárové Evropy

Jen pro zajímavost, čtvrteční sok Dinamo Záhřeb vydělal něco málo přes pět milionů eur, až za ním jsou další účastníci skupiny C kazašská Astana (4,83 milionu eur) a kosovské Ballkani (4,076 milionu eur). I výdělky pražských S v prestižnější Evropské lize jsou s tím plzeňským srovnatelné, Slavia si na svoje konto připsala zatím 8,73 milionu eur a Sparta 7,1 milionu eur.

A možná tak trochu symbolicky potvrdili fotbalisté Viktorie Plzeň ve čtvrtek večer postup domácím vítězstvím nad Dinamem Záhřeb (1:0), které jim v únoru 2019 vystavilo stopku v jarní vyřazovací části Evropské ligy. Od té doby plzeňští fotbalisté čekali na postup do jarní fáze až doteď.