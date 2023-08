V Plzni zahání před pohárovou odvetou s Tobolem vzpomínky na Maccabi

Už je to osm let stará událost, ale v útrobách plzeňské Doosan Areny ve středu odpoledne rezonovala. Záložník Jan Kopic i trenér Miroslav Koubek vzpomínali na boj o Ligu mistrů s Maccabi Tel Aviv, v níž fotbalistům Viktorie Plzeň ani vítězství 2:1 v Izraeli na postup nestačilo, doma padli 0:2 a kouče to pak stálo místo.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Plzeňský trenér Miroslav Koubek. | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz