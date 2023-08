Ze současného kádru plzeňské Viktorie patří ke služebně nejstarším, záložník Jan Kopic si dvakrát zahrál Ligu mistrů, ale zažil i neúspěšné boje o tuto prestižní soutěž. Letos by bral i postup do Evropské konferenční ligy, o nějž se tým trenéra Koubka popere ve čtvrteční odvetě play-off s kazašským Tobolem Kostanaj.

Z tréninku plzeňské Viktorie před utkáním s Tobolem Kostanaj. | Video: Deník/Zdeněk Soukup

Z jeho hřiště si před týdnem přivezli nadějnou výhru 2:1.

V neděli jste si odložili ligový zápas s Mladou Boleslaví, stihli jste si odpočinout?

Odložení přišlo vhod, cesta byla fakt náročná a nás teď čeká nás zápas podzimu. Osobně jsem tu pauzu uvítal.

Nebyl to ale přece jen nezvyk? Každý víkend hrajete a teď byla najednou pauza…

Cesta zpátky nám zabrala den, takže to nebyla zase tak dlouhá pauza. Pak jsme měli dva náročnější tréninky, dobili jsme baterky a potom už jsme řešili taktiku na čtvrteční zápas.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Co vám ukázal první zápas v Kazachstánu? Na co si musíte dát doma pozor?Nejspíš na ruce ve vápně (úsměv). Tobol nás ničím nepřekvapil, byli jsme dobře připravení. Škoda inkasovaného gólu v nastavení. Ale kdyby nám řekl před zápasem někdo, že tam vyhrajeme o gól, brali bychom to. Je to dobrý výsledek.

Ale vy jste byl u toho, když jste před osmi lety v boji o Ligu mistrů vyhráli s Maccabi Tel Aviv venku 2:1, ale doma pak padli 0:2…

Jo, vzpomněl jsem si na to. Doma dlouho bez branek, pak udělal Limba (Limberský) penaltu, oba góly nám dal Zahaví, výborný střelec. Vzpomněl jsem si, ale tentokrát to dopadne jinak.

Bude recept na postup hrát aktivně?

I kdybychom tam remizovali nebo vyhráli o dva, plán by nebyl jiný, než je připravený teď. Budeme hrát podobně a chceme tak hrát.

Vy jste hrál v Kostanaji na nejaktivnějšího hráče domácích Vukadinoviče, jste připravený i teď zabrat hlavně dozadu?

Jsem připravený. Mám teď trochu jinou pozici, ale ne nezvyklou, která by nebyla přirozená. Dostanu se i dopředu, i když vycházím víc z defenzivy, ale to mi nedělá problém.

Jste přesvědčení, že máte takovou sílu, abyste odvetu zvládli?Máme kvalitnější tým. A když k tomu přistoupíme jako minulý týden a dáme tomu sto procent, nevidím důvod, proč bychom nemohli postoupit.