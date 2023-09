Začátkem měsíce oslavil kouč plzeňské Viktorie 72. narozeniny, přesto si ve čtvrtek odbyde zajímavou premiéru. Poprvé v kariéře povede svůj tým ve skupině některého z evropských pohárů. Soupeřem bude od 21 hodin kosovský šampion z posledních dvou let FC Ballkani.

Plzeňský trenér Miroslav Koubek. | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

Tým, který loni ve stejné soutěži potrápil pražskou Slavii, ta vyhrála dvakrát jen o gól – doma 3:2, venku 1:0. „Je až překvapivé, jak nás bookmakeři favorizují,“ kroutil hlavou na středeční tiskové konferenci plzeňský kouč Miroslav Koubek.

Pro vás osobně to bude premiéra ve skupinové fázi evropských pohárů. Jaký to má pro vás význam?

Nervózni nejsem, spíš natěšený. Pokud je to poprvé, o to víc si to samozřejmě člověk může užít. Kromě nešťastného pokusu s Plzní (vyřazení s Maccabi Tel Aviv v roce 2015 – pozn. aut.), jsem hrál o Evropu s kluby, pro které bylo těžké uspět. Teď se mně to konečně podařilo, těším se.

Berete Konferenční ligu jako jeden z vrcholů kariéry nebo sníte o něčem vyšším?

Když jsem tu skupinu ještě nehrál, je to jeden z vrcholů. Potěšitelné je, že jsem dosáhl na další metu. Do ligy jsem se dostal v 57 letech, někteří tam jsou už po třicítce. Teď tedy sbírám ovoce. Ale, že by to přinášelo další sny, to ne.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

I po reprezentační přestávce jedete na vítězné vlně, nemusíte krotit euforii?Musím, už to byla součást přípravy na zápas ve Zlíně. Dbám na to a myslím, že kluci argumentaci chápou.

Jak vnímáte, že se musíte popasovat s rolí favorita?

Já nemám tyhle role rád, je to názor bookmakerů. Zaznamenal jsem, že je slabý kurz na soupeře, který je velice dobrý. Myslím, že to neodpovídá realitě, ale já nejsem sázkař, jen jsem se podíval. Až mě překvapilo, jak jsme favorizovaní. Já zůstávám pokorný.

Kde vidíte sílu Ballkani?

Jeho hráči jsou výteční na balonu, rychlí, dynamičtí, dobře kombinují. Známe jejich přednosti i slabiny a věříme, že ty dokážeme využít. Že bychom byli jasnými favority, si ale nemyslím, a to už vůbec ne celé skupiny, v níž je Dinamo Záhřeb, Astana na umělce, to bude taky těžký oříšek. To jsou týmy, které vyřadily kvalitní soupeře.

Ve 2. předkole jste hráli s kosovským vicemistrem Dritou. Jaký je mezi těmito celky rozdíl?

V tabulce moc ne, v minulé sezoně byla Drita jen tři body za nimi. Ale jak jsme teď poznali osobně při sledování Ballkani, čeká nás fotbalovější soupeř. Mají útočně laděné, kombinačně silné a střelecky produktivní mužstvo. Řekl bych, že i rafinované, takticky velmi dobře připravené.

Kapitán Viktorie varuje před ofenzivní silou kosovských šampionů

Ale i váš tým ušel od zápasů s Dritou kus cesty, jak byste to charakterizoval?Je to proces stabilizace. Nevyšel nám úvod sezony, nebyli jsme produktivní. Hledali jsme cestu, jak být úspěšnější. Myslím, že jsme se trefili do sestavy. Můžeme využít obě věže na hrotu a jim se začalo dařit. Pravděpodobně pomohla i změna rozestavení.

Skládá se vám teď sestava snáze nebo máte hodně otazníků?

Když něco funguje, je dobré to ponechat. Vždycky uvažuju o jednom až dvou postech podle soupeře. Ale, že bychom chtěli něco zásadně měnit, to by byla hloupost.

V neděli už hrál za béčko i Jan Sýkora. Nakolik figuruje ve vašich plánech?

Honza je zdravý, odehrál poločas. Bude v nominaci na Ballkani a uvidíme. Ale není to jen o něm, je tady balík hráčů, kteří čekají na šanci. Musí být trpěliví.