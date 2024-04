Kolikrát už to vydalo, že v Plzni skončí. V sezoně 2020/21 za slovenského kouče Adriana Guľy dokonce odešel na hostování do Mladé Boleslavi. Ale zkušený obránce Radim Řezník se nikdy nevzdal. I v této sezoně odehrál pouze dva celé zápasy, pak ze sestavy vypadl úplně, ale ve čtvrtfinále Konferenční ligy předvedl další skvělý návrat.

Z nástupu... | Video: Zdeněk Soukup

„Já myslel, že už tady nikdo není,“ vtipkoval Radim Řezník, když vkročil do mixzóny mezi novináře. K dobré náladě měl důvod nejen díky bezbrankové remíze s italskou Fiorentinou.

Při absenci deseti hráčů zaskočil na pozici pravého wingbeka a rozhodně nezklamal. Chválil ho i trenér Miroslav Koubek, který měl brzy jasno, že ukáže právě na ostříleného 35letého borce. „V týdnu si mě trenér zavolal a řekl, že se mnou počítá do sestavy. Něco málo jsme si k tomu řekli a já tu roli přijal. Byl jsem samozřejmě rád,“ odpovídal rodák z Českého Těšína, který v Plzni působí od roku 2011. A ve čtvrtek večer odehrál v dresu Viktorie 300. soutěžní zápas.

Zdroj: Zdeněk Soukup

Jaké to bylo nastoupit po dlouhé době, navíc do takhle historického zápasu?Není to jednoduché, pokud nemáte herní praxi. A je jedno, jestli jste mladý nebo zkušenější hráč. Trénovat můžete, jak chcete, ale zápasy to nenahradí. Ke konci už nohy nešly, braly mě křeče. Ale nějak jsme to zvládli a uvidíme příští týden.

Vybavil jste si, kdy jste naposledy odehrál celých 90 minut?

Asi ne (usměje se).

Na podzim při poháru MOL Cup v Mariánských Lázních, a pak až teď s Fiorentinou…

Je krásné, že to takhle vyšlo. Doma před plným stadionem, takže spokojenost.

Navíc to byl jubilejní 300. zápas za Plzeň. Nebál jste se, že už se ho nedočkáte?

Trošku jsem o tom s trenéry mluvil, věděli o tom. Byly tam zápasy, kdy to vypadalo výsledkově dobře, ale nějak se to neblížilo. Je až neskutečné, že to vyšlo na takový zápas. To si budu pamatovat nadosmrti.

Viktoria v Evropě neprohrává, s Fiorentinou brala bod

Přece jen, nerozklepaly se vám nohy?To bych neřekl, nervózní jsem nebyl. Něco už mám odehráno, spíš jsem se těšil. Ale bylo to těžké. Fiorentina je silná na míči, nechtěli jsme to otvírat. Klobouk dolů před celým týmem, co odběhali kluci v záloze, třeba Červus (Lukáš Červ), je neuvěřitelné.

Vypadá to, že jste s bezbrankovou remízou maximálně spokojení?

Ano. Samozřejmě, že je nám jasné, že pokud chceme pomýšlet na postup, musí to být v Itálii směrem dopředu lepší. Ale je to fotbal, hrát se dá s každým. Máme týden, abychom se na odvetu připravili.

Pro vás osobně je to složitá sezona, moc nehrajete. Už jste řešil, co bude dál?

Jsem zdravě nas…, chci hrát, i když už je mně tolik let. Ale daří se, pro trenéry je těžké točit sestavu. Tohle fotbal přináší, každý to kouše jinak. Já to beru tak, jak to je. Snažím se být týmu prospěšný i jinak, než na hřišti. Budoucnost zatím neřeším.

Ale fanoušci vám dali najevo, že vás mají rádi. Vyvolávali vaše jméno. To je příjemné, že?

To potěší každého hráče. Jsem v Plzni nesmírně spokojeny. Bydlíme tady s manželkou, máme dvě krásné holky, nic nám nechybí. Fanouškům patří velký dík, že nás takhle podporovali.