Před 14 dny rozhodl Tomáš Chorý proměněnou penaltou z 69. minuty o vítězství Viktorie na hřišti Dinama Záhřeb (1:0). A i ve čtvrtek bude v odvetě zřejmě pro trenéra Miroslava Koubka při zranění parťáků Durosinmiho a Vydry jasnou jedničkou na hrot plzeňského útoku.

Z tréninku Viktorie Plzeň před utkáním s Dinamem Záhřeb | Video: Deník/Zdeněk Soukup

„Není to jenom o mně, ale o tom, jak pracuje celý tým. Samozřejmě, že mu budu chtít pomoc, jak nejlépe to půjde, co bude v mých silách,“ prohlásil Tomáš Chorý na tiskové konferenci před domácí odvetou s Dinamem.

Na svoji šanci si musel počkat a teď splácí důvěru. „Na hrotu začínal Rafik (Durosinmi), pak jsem tam byl já a Vydry, obměňovalo se to, sestava se krystalizovala. Zkoušeli jsme, pak jsme našli systém, ale i kvůli zraněním jsme to měnili,“ popisoval vytáhlý forvard, který se v týdnu dočkal premiérové pozvánky do reprezentace.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Jak ta nominace pomůže vašemu sebevědomí?

Upřímně musím říct, že jsem to nečekal. Ale samozřejmě je to hezké, prošel jsem všemi kategoriemi v mládeži, ale v áčku jsem ještě nebyl. Jsem za pozvánku rád. Ale teď je to vedlejší, soustředím se na důležitý zápas s Viktorkou, který nás čeká. To je pro mě priorita.

V Záhřebu i teď na Slavii fungovala varianta s vámi na hrotu a Jirkou a Šulcem pod vámi. Jak to cítíte vy na hřišti?

Je to jedna z variant, ale pořád hledáme. Sledujeme video a snažíme se najít, co by na Dinamo platilo. Variant je spousta a my věříme, že na soupeře zase najdeme recept.

Čekáte doma jiný zápas, než byl ten před čtrnácti dny v Záhřebu?

Bude to zase o jedné, o dvou brankách. Teď máme výhodu domácího prostředí my, poženou nás diváci. Věřím, že bude plno, to by mělo být plus pro nás. Důležité bude vycházet ze zabezpečené obrany. A když se tohle podaří, nějaký gól stoprocentně dáme.

Asi si uvědomujete, že už si můžete zajistit postup, dokonce z prvního místa. Nakolik je to důležité?

Bylo by to hezké. Ale kdybychom na hřiště šli s tím, že máme bodový polštář, nebylo by to dobré. Musíme jít do zápasu s odhodláním, věřit si, nechat tam sto procent. A pokud budeme plnit úkoly, které dostaneme, věřím, že to zvládneme. A potom můžeme zvednout ruce nad hlavu.