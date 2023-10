V polovině základních skupin Konferenční ligy se fotbalisté Viktorie Plzeň vyhřívají na čele jedné z nich. A co víc, se stoprocentním ziskem devíti bodů, zbývají tři celky mají na kontě po jednom vítězství. Už v domácí odvetě proti Dinamu Záhřeb (9. listopadu v 18.45) tak můžou rozhodnout o svém postupu. Už v neděli od 15 hodin je čeká v české lize Karviná.

Fotbalisté Viktorie Plzeň vyhráli v Záhřebu 1:0. | Foto: FCVP

„Věděli jsme, že se nejedná o lehkou skupinu a každý bod z ní bude cenný. A teď máme tři výhry,“ tvářil se po čtvrtečním vítězství Záhřebu spokojeně plzeňský trenér Miroslav Koubek. „Ale jsme teprve v půlce, máme to však dobře rozehrané,“ uznal zkušený kouč Viktorie.

Připomněl také, že kromě domácího vítězství nad Ballkani (1:0) zvládl jeho tým i dvě těžká utkání venku – na umělé trávě v kazašské Astaně (2:1) a naposledy i na horké půdě Dinama Záhřeb, mistra Chorvatska, které přivezlo z posledního mistrovství světa bronz. „V tabulce máme šest plusových bodů, to je potěšitelný vklad,“ doplnil Miroslav Koubek.

To před začátkem bojů ve skupině C čekali jen ti největší optimisté. „Jestli je to nad očekávání? To jste řekl vy,“ reagoval o chvilku později s úsměvem na rtu vytáhlý forvard Tomáš Chorý, autor vítězné branky v Záhřebu.

Snový večer mladého gólmana Baiera. Klíčový zákrok a čisté konto

„Měli jsme dva těžké zápasy venku, zvládli jsme je. Teď se musíme soustředit na to, co přijde, kvalitně zregenerovat. Devět bodů je samozřejmě nad plán, je super, že takovou těžkou skupinu vedeme. Kdyby to někdo řekl před začátkem skupiny, tak tomu nevěřím,“ uznal vzápětí.

A odmítl spekulace, že tým ze Záhřebu už nemá po odchodu několika klíčových hráčů a při absenci dalších (Ademi, Petkovič) takovou kvalitu jako v minulých letech. „Dinamo bude vždycky silné, má výborné individuality,“ upozornil Chorý. Vždyť v nedávné kvalifikaci o Evropskou ligu porazilo doma lídra české nejvyšší soutěže Spartu (3:1).

Vytáhlý útočník byl navíc rád, že se mu povedl aspoň trochu odčinit čtyři roky starou porážku plzeňské Viktorie v Záhřebu (0:3), po níž skončili v Evropské lize. „Bavili jsme se o tom s Bakym (asistent Marek Bakoš – pozn. aut.). Já nastoupil asi v 77., Baky v 57., oba jsme za pár minut dostali žlutou kartu. Ale těžko se to srovnává. Tehdy tady byli Olišič, hrál Petkovič, chytal Ljevakovič. Hvězda vedle hvězdy. Nechci říct, že to letos bylo snadné, prostředí je tady nepříjemné a fanoušci jsou bouřliví. My jsme si s tím poradili,“ pochvaloval si Tomáš Chorý.

Maksimir, stadion, který už hodně pamatuje. Československo tu vykročilo ke zlatu

A jaká je tedy současná síla plzeňské Viktorie, která je zatím v Evropské konferenční lize stoprocentní? „Viktorka bude tak silná, jak dokáže plnit taktické úkoly,“ pousmál se 72letý trenér při hodnocení zápasu v Záhřebu, který následoval jen pár dnů po ligové porážce v Liberci (0:3).

„Výhrady k hráčům máme, je to někdy lepší a někdy horší,“ uznal Miroslav Koubek. „Každé utkání musíme hrát ve velké intenzitě, posouváme se myšlenkami k tomuto způsobu hry. Pokud kluci půjdou tímhle způsobem, vymáčknout se zápas co zápas a dokážou plnit taktické věci, na které jsem pes, a přidají k tomu trénovanost, nasazení, jsme jako tým určitě konkurenceschopní,“ dodal plzeňský kouč.

Na cestě k postupu do jarní vyřazovací fáze Konferenční ligy zbývá udělat poslední krok. Ten však bývá nejtěžší.