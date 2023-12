Plzeňští fotbalisté přivítají na závěr Konferenční ligy Astanu, skupinu chtějí zakončit bez ztráty bodu.

FC Astana (ve žlutém) - Viktoria Plzeň 1:2, 5. října 2023. | Foto: fcv

O náboj zápasu, který má ve čtvrtek v plzeňské Doosan Areně výkop ve 21 hodin je postaráno. Zatímco kazašská Astana potřebuje k uchování byť jen teoretické naděje na postup bezpodmínečně vyhrát a ještě musí doufat, že stejně úspěšné bude i kosovské Ballkani na hřišti Dinama Záhřeb, domácí Viktoria si chce udržet unikátní bilanci.

Skupinou C zatím prochází bez zaváhání, vyhrála všech pět zápasů a pokud zvítězí i v tom šestém, zapíše se do historie Konferenční ligy. V její tříleté historii se to zatím povedlo jen anglickému West Hamu United, který pak loni celou soutěž vyhrál.

„Když už jsme to takhle krásně rozehráli, byla by škoda si to pokazit. Motivace je to obrovská,“ prohlásil na předzápasové tiskové konferenci plzeňský kapitán Lukáš Hejda. „Zvlášť, když hrajeme poslední domácí zápas v roce, chceme se rozloučit vítězně,“ přidal 33letý stoper.

„Bylo by to pěkné, je to jeden z motivů, kterých je spousta. Pokusíme se o to a věřím, že jsme schopni domácí prostředí využít a dokázat to,“ souhlasil s kapitánem i trenér Miroslav Koubek, i když vzápětí připustil, že se dají očekávat změny v sestavě, protože hned v neděli čeká viktoriány i ligová derniéra v Olomouci.

„Hrát zápasy po sobě čtvrtek – neděle je ta nehorší kombinace, to říkám opakovaně. Samozřejmě to musíme s kolegy z realizáku nějak vybalancovat. Určitě ty dvě sestavy nebudou stejné,“ naznačil zkušený kouč.

Zdá se tedy, že se opět v plzeňské sestavě otevírá šance pro mladíky. „Žádný tréninkový proces nemůže takový zápas nahradit. To je veliký faktor pro další sportovní růst a vývoj mladého hráče,“ uvedl trenér Koubek s tím, že je to prostor i pro hráče, kteří v sezoně tak často nenastupovali. „I pro ně je to významný zápas z hlediska motivace,“ doplnil kouč Viktorie.

Jeho svěřenci v tomto ročníku Konferenční ligy včetně kvalifikace ještě neprohráli a zvítězili v deseti z jedenácti utkání. V pěti domácích pohárových duelech ještě neinkasovali. Viktoria má s jedním obdrženým gólem nejlepší defenzivu skupinové fáze soutěže. Jediným týmem, který jim vstřelil gól, však byla právě Astana při domácí porážce 1:2.

„Už u nich jsme poznali, že je to velice silné mužstvo. Hlavně fyzicky jsou dobře připravení, nečeká nás nic jednoduchého,“ říkal před domácí odvetou stoper Hejda, který v Kazachstánu musel po poločase střídat kvůli svalovému zranění.

Teď bude připravený nastoupit stejně jako většina hráčů z plzeňského kádru. Mimo hru zůstávají jen dlouhodobí marodi Havel, Pernica, s nímž chystá Viktoria o poločase pohárového zápasu rozlučku, a Durosinmi. „Teď se nám zranil ještě Tomáš Chorý. Čekáme, jestli se dá do pořádku,“ nechtěl být trenér Koubek konkrétní.

Podle informací Deníku ale proti Astaně vytáhlý forvard nenastoupí. Otazník je nad hráči, kterým by hrozila v případě žluté karty stopka pro osmifinále Konferenční ligy (Šulc, Dweh, Kalvach).

V Kazachstánu už ligová soutěž skončila na konci října. Astana obsadila druhé místo s pětibodovou ztrátou na mistrovský Ordabasy Šymkent, neobhájila tak mistrovský titul. Teď už je v přípravě na nový ročník, do Česka přiletěla z tréninkového kempu v Turecku. Ale stále ještě odhodlaná porvat se o postup ze skupiny Konferenční ligy, naději jí dá jen vítězství.

„Myslím, že budou hrát ofenzivně, což by nám mělo sedět. Ale nevíme, s jakým plánem sem přijedou,“ netroufal si odhadnout plzeňský stoper Hejda.

„Astana je zkušené mužstvo, velmi těžký soupeř. Víme, jak si Kazachstán vedl v kvalifikaci, do poslední chvíle hrál o postup na Euro. A v kádru Astany je asi sedm osm hráčů kazašského nároďáků plus cizinci,“ upozornil trenér Koubek na kvality pohárového soka.