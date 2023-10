I když přišel o elitního útočníka Rafia Durosinmiho, který už je po operaci kolena, nehodlá na horké chorvatské půdě proti Dinamu Záhřeb ve čtvrtečním utkání Konferenční ligy trenér Miroslav Koubek ustupovat od aktivní hry Viktorie Plzeň.

Trénink Viktorie Plzeň před utkáním v Záhřebu s Dinamem | Video: Deník/Zdeněk Soukup

„Viktorka se pod mým vedením snaží hrát vždycky aktivně, od toho nechceme ustoupit. Ale musíme respektovat i sílu soupeře, Dinamo má velmi kvalitní hráče. Nemůžeme hru úplně otevřít,“ prohlásil na tiskové konferenci v útrobách letitého stadionu Maksimir plzeňský kouč Miroslav Koubek.

Ale Dinamo právě teď prožívá horší období, co na to říkáte?

Zaznamenal jsem, že třikrát prohráli. Jsou za tím ale i určité personální změny, byly tam nějaké odchody a teď mají problémy. Ale ty my máme po sobotě taky.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Narážíte na zranění útočníka Durosinmiho, bude těžké ho nahradit?Souhlasím, je to velká ztráta, ale musíme se s tím vyrovnat. Máme jiné dobré útočníky. Věřím, že jsme společnou prací Rafia schopní nahradit.

I soupeř má zraněného elitního útočníka Petkoviče, může to znamenat změnu stylu Dinama?

Pokud ztratíte takové hráče, kteří se podílejí na spoustě gólů, je to zásah. U nás byl Rafiu u třiceti procent gólů, možná ještě vyšší číslo to bude u Petkoviče. Je to významný hráč. Musíte najít nové vazby, to fotbal přináší, každý se dá nahradit, jen musíte hledat jiné cesty.

Podpoříte gólmana Tvrdoně, který zaskočil za zraněnou jedničku Staňka a ligový zápas mu příliš nevyšel?

Marián má naši podporu od začátku. Ale máme tři brankáře (ještě Baier, Sváček – pozn. aut.). Rozhodnutí, kdo z nich půjde do branky, ještě nepadlo.

Chceme sebrat nějaké body i v Záhřebu, říká záložník Viktorie Pavel Šulc

Váháte ještě na jiných místech sestavy?

Nejsem trenér, který by po jedné porážce panikařil a všechno rozmetal. Určité korektury musí nastat, už kvůli zranění Durosinmiho, ale nebude se jednat o žádnou revoluci.