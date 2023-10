Při absenci nigerijského útočníka Rafia Durosinmiho je Pavel Šulc nejlepším týmovým střelcem, spoléhat na něho budou fotbalisté Viktorie Plzeň i ve čtvrtečním utkání Konferenční ligy na hřišti Dinama Záhřeb.

Záložník Viktorie Plzeň Pavel Šulc před odletem k utkání Konferenční ligy do Záhřebu. | Foto: FCVP

Půjde se vám do utkání v Záhřebu lépe, když máte v Konferenční lize na kontě šest bodů?

Asi jo. Budeme chtít sebrat nějaké body i v Záhřebu. Udělat si pozici ještě lepší.

Ale soupeř je doma hodně silný, vyhrál tady posledních pět zápasů…

Všiml jsem si, že když prohráli, tak venku, dvakrát za sebou. Ale doma budou hodně silní.

O tom se nedávno v boji o Evropskou ligu přesvědčila i pražská Sparta, která tam prohrála 1:3. Byl i tenhle zápas pro vás studijní materiál?

Koukali jsme, na to. Ale řekl bych, že máme trošku jiný plán. Uvidíme, jak to bude vypadat na hřišti.

Můžete být konkrétnější, odkrýt vaše plány?

Asi bych to nechtěl říkat. Ale chceme na ně nalézt, nechceme hrát v hlubokém bloku. Ale možná se tomu nevyhneme, protože oni mají velmi kvalitní mančaft.

Jste připraveni i na atmosféru, která bývá v Záhřebu bouřlivá?

Co jsem koukal, chodí tam pravidelně dvanáct, patnáct tisíc fanoušků. Určitě bude na stadionu rušno.

Může to být zápas, který vám osobně bude sedět? Mohou se v defenzivě Dinama otevírat okénka?

Bavili jsme se o tom, že když nás třeba zamknou, bude prostor pro brejky. Třeba se nám nějaký povede dotáhnout.

Plzeň v Záhřebu před čtyřmi lety prohrála 0:3. Bavili jste se o o tom zápase?

Vůbec jsme to nezmiňovali.

Domácím by měl chybět elitní útočník Petkovič. Může to pro vás být výhoda?

Uvidíme, v každém případě to bude jiné. Když on je na hřišti, tak moc nepresujou. Ale teď můžou využít v ofenzivě mladší hráče, mohli by na nás víc nalézt. Uvidíme, co vymyslí.

Poslední zápas v lize se vám nepovedl. Už jste si zhodnotili porážku v Liberci?

Jojo, hodnotili jsme to. Ale asi je dobře, že hrajeme hned ve čtvrtek znovu.