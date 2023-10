Ve statistikách je jako autor vítězného gólu Viktorie Plzeň ve druhém utkání Konferenční ligy na umělé trávě FC Astana (2:1) uvedený Lukáš Kalvach. „Ale i já si ho počítám,“ usmál se Jan Kopic.

Fotbalisté plzeňské Viktorie dokázali ve čtvrtek to, co před nimi žádný jiný český celek, ve druhém utkání Konferenční ligy vyhráli na umělé trávě v kazašské Astaně. Pražská Slavia tam před šesti lety remizovala 1:1, Jablonec o rok později dokonce prohrál 1:2.

A jeho někdejší hráč Jan Kopic zařídil, že tentokrát se ze stejného výsledky radovali hosté.

V 56. minutě natáhl po patičce Chorého za vápnem ke střele levačkou a míč zapadl k tyči. Ve statistikách je ale jako autor branky zapsaný Lukáš Kalvach, jenž Kopicův pokus tečoval. Viktoriáni tím dokonali obrat za pět minut, od 51. totiž prohrávali, pak vyrovnával Chorý, jenž se podílel i na druhém gólu.

„Gól si píšu já, ale Kalvy na mě křičel, že to tečoval on,“ usmíval se Jan Kopic, když přišel do mixzóny k rozhovoru s novináři. Teď už se těší na nedělní ligový souboj s Jabloncem. Pokud nastoupí načne třetí stovku ligový zápasů v dresu Viktorie, na Spartě to bylo jeho jubilejní 200. utkání.

S Jablonce hrají viktoriáni v neděli od 18 hodin v plzeňské Doosan Areně.

Moc branek levou nohou jste v kariéře asi nedal, že?

Ale jo, pár branek levačkou mám, ale samozřejmě jich dávám víc silnější pravou nohou. Delší dobu jsem teď nedal gól, takže jsem rád, že to tam padlo a hlavně že to znamenalo vítězství. Jak moc to byl důležitý gól se ukáže na konci skupiny, jestli nám pomůže k postupu.

Ať už je to s autorstvím gólu jakkoliv, vy jste se trefil i proti maltské Gziře. Stává se z vás pohárový střelec?

Vůbec bych se nezlobil, kdybych dával góly jenom v poháru a v lize by to za mě vzal někdo jiný (úsměv). Hlavně ať vyhráváme, samozřejmě.

Zdálo se, že v úvodu vám zdejší umělá tráva přece jen dělala problémy…Hlavně v přihrávkách. Když to dáte trošku vedle spoluhráče, strašně těžko se na tom manévruje, než se člověk otočí. Je to jiný povrch. Proto to v prvním poločase asi nebyl moc hezký fotbal.

Nepomohl vám paradoxně ten inkasovaný gól?

Dá se to tak říct, povedlo se nám pak pár dobrých kombinačních akcí. Naštěstí jsme se oklepali, rychle vyrovnali a za chvilku jsme to otočili. Nakonec jsme výsledek ubránili, soupeře jsme do vážnější šance nepustili a získali důležitou výhru pro vývoj skupiny.

Ze dvou zápasů máte jako jediný tým ve skupině plný počet bodů. To je parádní vstup do skupiny, že?

Doufali jsme v takový začátek. Věděli jsme, že doma něco uhrajeme i to, že k tomu, abychom mohli myslet na postup, budeme muset přivézt body i z venku. To se dneska povedlo. Teď když si to uhrajeme doma, mělo by to stačit. Ale nebudeme spoléhat nejenom na domácí zápasy.

Teď vás čeká na evropské scéně dvakrát po sobě Dinamo Záhřeb, už ve vás ožívají vzpomínky na rok 2019, kdy vás stejný soupeř vyřadil z Evropské ligy?Jojo, tenkrát ukázali, že mají kvalitní hráče. Doma jsme sice vyhráli 2:1, ale tam jsme padli 0:3. Často si to s Limbou připomínáme, hrál stopera, udělal penaltu a ještě dostal červenou kartu… A teď to bude těžký soupeř, nedávno doma přejeli Spartu, i když pak nezvládli odvetu venku, zvlášť v Záhřebu jsou hodně silní.