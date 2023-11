To viktoriáni se na utkání Evropské konferenční ligy naladili vítězstvím 2:1 na neoblíbeném stadionu pražské Slavie (2:1). „Ten zápas jsem viděl, Plzeň na mě udělala velký dojem, ostatně jako vždycky. Je to disciplinovaný a běžecky velmi dobře disponovaný tým. Přesto si Myslím, že bychom tady mohli nějaké body uhrát,“ doplnil Jakirovič.

Jaký je zdravotní stav hráčů?Kromě Petkoviče, který je dlouhodobě zraněný, jsou ostatní fit. Ještě nemůže hrát Ademi, který není zapsaný na soupisku pro evropské poháry.

Očekáváte jiný zápas než před 14 dny v Záhřebu?

Plzeň má devět bodů, můžou si dovolit zamíchat se sestavou, když budou chtít. Ale předpokládám, že na nás vystartují zostra, zkusí nás zatlačit. My bychom chtěli využít zkušeností ze zápasu v Praze na Spartě a lépe bránit. Pokud nastoupí Chorý, předpokládám, že budou hrát dlouhé míče na něho, aby je sklepával a rozděloval spoluhráčům.

Váš tým se v poslední době střelecky trápí. Co děláte, aby se to změnilo?Je to až frustrující. Nacvičujeme různé situace, aby se hráči dostali do pohody. Jsou si vědomi nedostatků, jejich přístup se mi zamlouvá.

Nechtělo by to výraznější osobnost, která by zápasy překlopila na vaši stranu?

Vím, že v minulosti mělo Dinamo výrazné individuality, které rozhodovaly zápasy. Ale teď pracujeme spíš na tom, abychom mohli víc spoléhat na týmový výkon.