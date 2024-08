Všichni váleční veteráni i bývalí vojáci mají na utkání, které se hraje od 20 hodin v Košické futbalové aréně, vstup zdarma. „Nejprve chci projevit svůj dík ukrajinskému vojsku i všem fanouškům, kteří bojují v těchto dnech na frontě proti Rusku. Jsme připravení, uděláme pro úspěch všechno,“ prohlásil kapitán ukrajinského celku Dmytro Chomčenovskyj.

I kvůli fanouškům hrají v lize domácí zápasy přímo v Kryvém Rihu, i když město bylo několikrát bombardováno. „Na Ukrajině je už třetí rok válka, je to těžká doba. V minulé sezoně jsme museli do Kyjeva, Užhorodu, Lvova. Takže teď chceme hrát doma, když to jen trochu půjde,“ vysvětloval trenér Jurij Vernydub, který se sám po vypuknutí války zapojil do bojů. „Byl jsem ve městech, kde to bylo potřeba. Víme, za co a proč bojujeme,“ vrátil se k tomu ve středu.

Od léta 2022 už se ale opět věnuje svojí trenérské práci, letos v létě byl s týmem v létě na přípravě téměř dva měsíce ve Slovinsku a Chorvatsku. A protože mezinárodní federace UEFA nepovoluje kvůli válce hrát zápasy na Ukrajině, hledal si Kryvbas azyl pro 3. předkolo Evropské ligy s plzeňskou Viktorií. Klub navštívil několik stadionů v Německu, včetně toho v Drážďanech, uvažoval i o moldavském Kišiněvě, ale nakonec padla volba na Košickou futbalovou arénu.

„Máme tady skvělý komfort a je to logisticky výhodné. Košice jsou nejbližší město od hranic,“ vysvětloval kouč Kryvbasu. „Že budeme hrát na neutrální půdě pro nás není hendikep, jsme na to zvyklí,“ doplnil Vernydub.

V hledišti pro více než 12 tisíc lidí se i tak očekává jen pár tisícovek diváků a to jich sem ještě hodně přijede z Plzně, aby podpořili viktoriány. Přímé vlakové spoje z Prahy do Košic jsou v těch nejideálnějších časech beznadějně vyprodány, fanoušci vypravují autobusové zájezdy.

Všichni chtějí vidět, jak jejich miláčci nakročí za postupem. Jenže pozor, nečekají je žádní nazdárci. Kryvbas má i mocného spojence, podporuje ho ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, rodák z města Kryvyj Rih, kterého z dob, kdy pracoval v médiích, pojí přátelský vztah se současným viceprezidentem klubu.

Za výkonnostním vzestupem Kryvbasu stojí právě Jurij Vernydub, který tým za necelé tři roky vytáhl až do kvalifikace o Evropské poháry. „Nebudu moc mluvit,“ řekl 58letý kouč. „Jsem vděčný klubu i klukům, že jsem toho s nimi mohl dosáhnout. Plzeň je asi favoritem, ale je to fotbal, zvítězí ten silnější v danou chvíli,“ potvrdil Vernydub, že je bojovníkem i na fotbalovém trávníku.

„Respektujeme sílu soupeře, ale nebojíme se. Uvidíme na hřišti,“ doplnil odhodlaně.

