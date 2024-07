První utkání je na programu už příští čtvrtek od 20 hodin v Košicích, kde hraje tým z Kryvého Rihu kvůli ruské invazi na Ukrajinu domácí zápasy. A pro plzeňské fanoušky to je velmi příznivá destinace, na východ Slovenska to mají ze svého města zhruba 750 kilometrů. Navíc z Prahy jezdí do Košic každý den několik přímých vlakových spojení, jednosměrnou jízdenku lze pořídit pod tisíc korun.

„Košice jsou určitě zajímavé na výjezd i pro naše fanoušky. Věřím, že jich na tento zápas opět dorazí co nejvíce a připraví nám velkou podporu. Jde o důležitý zápas, budeme chtít i s jejich podporou uhrát co nejlepší výsledek do odvety,“ pozval do Košic plzeňské fanoušky kapitán týmu Lukáš Kalvach.

Vstupenky už se prodávají od úterý a stojí 15 euro, tedy 380 Kč. Zakoupit je je možné on-line nebo přímo na Ticketpointu plzeňské Doosan Areny. Košická Futbalová Aréna má kapacitu 12 555 diváků a pro viktoriány jsou vyčleněny sektory D1 a CD_2.

Ve čtvrtek 15. srpna je pak od 19. hodin na programu odveta v plzeňské Doosan Areně a už ve středu 31. července hodinu po poledni začíná volný prodej vstupenek na tento zápas. K mání budou on-line na Plzeňské vstupence i na všech jejích prodejních místech (v obou případech ale pouze vybrané sektory) nebo pak komplet na Ticketpointu (další dny 9-17 hodin) přímo na stadionu. Ceny jsou od 350 do 620 Kč.

„Uděláme maximum pro postup, takto jsme od začátku nastavení. A naši fanoušci musí být v odvetě naší výhodou. Věřím, že si žádný viktorián nenechá tento zápas ujít a stejně jako před rokem nás poženou dopředu,“ přeje si reprezentační stoper Robin Hranáč.

Pro fanoušky týmu FC Kryvbas budou vyčleněné sektory pro hosty (U12 a U13), jejich prodej řídí ukrajinský klub prostřednictvím svého webu. U vstupu sektorů pro domácí diváky nebudou na stadion vpuštěni fanoušci s fanouškovskými symboly hostů (šály, dresy, trika, vlajky atd.).