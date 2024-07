Krátce po zahájení ruské invaze na Ukrajinu narukoval do armády, aby bránil svoji vlast. I teď, kdy už je zase zpátky na trenérské lavičce z toho až zamrazí. Jeho příběh před dvěma lety zveřejnil britský server BBC. „Hned jsem věděl, že se musím co nejrychleji vrátit domů. Že musím odejít bojovat,“ prohlásil v otevřené zpovědi 58letý ukrajinský kouč Jurij Vernydub. V té chvíli vedl moldavský Šeriff Tiraspol.

A ještě předtím o sobě dal pořádně vědět i na fotbalové scéně, když na podzim 2021 dovedl moldavské šampiony do základní skupiny Ligy mistrů a v ní senzačně skolil slavný Real Madrid.

Plzeňská Viktoria se s ním tak mohla potkat už dříve, protože v srpnu 2022 hrála v kvalifikaci o Champions League právě se Šeriffem Tiraspol, ale to už byl Venrydub zpátky doma na Ukrajině a po návratu z armády už zase zpátky i na trenérské lavičce.

V červnu 2022 se totiž dohodl v Tiraspolu na ukončení spolupráce a krátce nato se stal trenérem ukrajinského Kryvbasu, klubu z města Kryvyj Rih. „Je pro mě velkou ctí trénovat ukrajinský klub v této těžké době pro naši zemi. Klub s honosným jménem a nemalými ambicemi,“ prohlásil Vernydub po svém jmenování do funkce s tím, že i nadále bude podporovat ozbrojené síly Ukrajiny.

Válkou je postižené i samotné město, které leží v centrální části Ukrajiny v Dněpropetrovské oblasti a narodil se tady prezident země Volodymyr Zelenskyj, je poměrně častým cílem ruských vzdušných útoků. Ten poslední si 13. června vyžádal devět obětí a dalších 29 lidí bylo zraněno.

Fotbalisté Kryvbasu využívali v létě azylu ve Švýcarsku nebo ve Slovinsku, kde v úterý prohráli v generálce s tureckým Rizesporem 3:4, ale předtím porazili například Dinamo Záhřeb nebo Dinamo Bukurešť (2:0), s Young Boys Bern remizovali 2:2.

Na evropské scéně jsou poměrně neznámým klubem, ale viktoriáni se s nimi střetli na lednovém soustředění ve Španělsku a vyhráli 3:0. Tým z Krivého Rihu se vrací do pohárů po 24 letech, předchůdce současného Kryvbasu dvakrát postoupil do Poháru UEFA, ale nikdy se nedostal dál než do prvního kola.

V minulém ročníku ukrajinské ligy skončil třetí za giganty Šachťarem Doněck a Dynamem Kyjev, sezonu předtím byl sedmý. A za vzestupem je potřeba hledat právě osobu kouče Jurije Venryduba. Jako trenér působil před angažmá v moldavském Šeriffu Tiraspol i v běloruském Šachťaru Soligorsk. Ještě jako hráč získal se Zenitem Petrohrad v roce 1999 ruský pohár.

První zápas 3. předkola Evropské ligy mezi plzeňskou Viktorií a Kryvbasem Kryvyj Rih se bude hrát ve čtvrtek 8. srpna od 19 hodin v Košicích, odveta je pak o týden později v Doosan Areně.