Do Skotska si vezete náskok 1:0. Jak důležitý byl gól vstřelený v nastaveném čase?

To se ukáže až ve čtvrtek. Ale pro nás je důležité, že si do Skotska vezeme vítězství, které jsme si myslím zasloužili. Škoda, že jsme doma nedali ještě víc branek. Po gólu v poslední minutě byla euforie velká, vždycky to týmu dodá ještě víc síly.

Co očekáváte od odvety?

Velice bouřlivé prostředí a těžký zápas. Přesvědčili jsme se už doma, co v nich je. Tam je trošku menší hřiště, takže určitě tam bude od nich velká agresivita. Budou se tlačit dopředu.

Pomohlo vám, že jste o víkendu nehráli ligu? Stihli jste si odpočinout?

Tak to je otázka, jak to bude vypadat na hřišti. Ale hlavně psychicky jsme si odpočinuli. Měli jsme den volna, takže jsme jsme se konečně věnovali trošku rodinám.

Už s vámi necestuje Robin Hranáč, který přestoupil do Hoffenheimu. Jak moc velká je to ztráta a jak ten jeho přestup vnímáte?

Myslím, že můžu mluvit i za ostatní kluky. V první řadě mu to strašně přejeme, zasloužil si to, podával skvělé výkony. A o tom fotbal prostě je, že když na to hráč má, tak jde dál. Pro něj je to určitě velký posun. Já věřím, že ho dokážeme nahradit.

Rýsuje se i varianta, že byste se mohl do stoperské trojky vy. Jste na to připravený?

Já nebudu nic prozrazovat, co jsme trénovali, netrénovali. Jsem připravený nastoupit do zápasu.

A který z postů vám vyhovuje víc?

Jsem připravený jít do zápasu, tím bych to utnul. V přípravě jsem si to v několika zápasech vyzkoušel v tříčlenné obraně. Nastoupil jsem tam párkrát i na konci minulé sezony. Je to post jako každý jiný. Já jsem od mala hrával všude, a když mě trenér postaví do brány, tak budu chytat.

Asi je vám jedno, jestli budete hrát zprava nebo zleva, že? To zvládnete oboje…

Jo, tak teď jsem hrál taky beka z levé strany, což mi nedělá problém, takže je mi to jedno, jestli pravá, nebo levá strana.

| Video: Youtube

Po zranění jste se konečně usadil v základní sestavě, cítíte se stále lépe a lépe?

V první řadě jsem rád, že jsem zdravý, cítím se skvěle. Byl to opravdu náročný rok. Když si srovnám, kde jsem byl před rokem, kdy jsem ležel na posteli a nemohl se skoro hýbat… Teď opět můžu hrát poháry, ligu, je to něco neuvěřitelného. Už jsem to říkal několikrát. Velký dík patří hlavně klukům, kteří mě dali do kupy. Rodině, která se o mě starala. Pro mě je to fotbalové znovuzrození.

Bylo to hodně i o trpělivosti, abyste se dostal zpátky, protože návraty po takovém zranění nebývají jednoduché…

Určitě, bylo to o velké trpělivosti. Samozřejmě člověk má touhu po návratu, myslí si, že to půjde rychle samo a ono to tak jednoduché není. Bylo to moje první velké zranění a nebudu říkat, že ne, prožíval jsem těžké období. Když už jsem začínal trénovat, znovu mně prasknul sval. To už jsem měl opravdu černé myšlenky. Ale snažil jsem se myslet pořád pozitivně a nakonec se to vrátilo a já jsem rád, že jsem zpátky.

Cítíte už se fyzicky zpátky na levelu, na kterém jste býval, protože váš styl hry je hodně založený na běhání, na fyzickém fondu?

Jak už jsem říkal, cítím se skvěle fyzicky, tak konečně i fotbalově. Trénoval jsem hodně sám, když nejste s týmem, je to jiné. Kdo si to neprožil, tak si to nedokáže představit. Je to náročné na hlavu. Člověk si myslí, že už má naběháno, ale jde do tréninku s klukama, udělá jeden sprint a je zadýchaný. Trvalo to dlouho, ale nakonec to možná i uteklo. Já jsem rád, jak to je.

Jestli můžu ještě k tomu prostředí ve Skotsku, které je hodně specifické, připravovali jste se na to nějak?

Koukali jsme na jejich zápasy, viděl jsem i nějaká videa jejich fanoušků. Bude to super, je tam fotbalové prostředí. Pro takové zápasy fotbal hrajeme. Tradiční ostrovní stadion, já se na to hrozně těším. Na ostrovech jsem ještě nehrál.

Ideálně je zaskočit vstřeleným prvním gólem?

To by bylo super (usměje se).

Po té konfrontaci doma, věříte si o to víc, když jste je zažili na hřišti, že tou kvalitou máte větší sílu?

Asi nás čeká trošku jiný zápas, než byl v Plzni. Oni si přijeli pro bod, zalezli a zdržovali, tam to bude jiné. Ale my jsme rozjeli sezonu skvěle, takže si věříme.