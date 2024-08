Ale v poločase, kdy jeho svěřenci prohrávali 0:1 bylo jeho tepová frekvence jistě podstatně vyšší. Přesto nepanikařil, snažil se zachovat chladnou hlavu. I když měl ke hře svého týmu výtky. „Potřebovali jsme vysunout presink, napadat jejich krajní obránce. A chtěli jsme dostat do hry víc fyzična,“ vysvětloval plzeňský kouč Miroslav Koubek.

I proto poslal po přestávce na hřiště útočníka Vašulína, jenž se mu odvděčil vítězným gólem po akci Šulce. Byl jeho první v soutěžním zápase od chvíle, kdy do Plzně přišel. „Určitě mu to pomůže. Jsem rád i za Panoše, který dal nádhernou branku,“ zmínil i 16letého mladíka, jenž se stal třetím nejmladším střelcem v historii Evropské ligy. Jen těsně je za slavným Romelem Lukakem.

Hned po bezbrankové remíze v Jablonci začal uvažovat, že Panoše postaví proti Kryvbasu poprvé do základní sestavy. „Cítil jsem, že potřebujeme vnést do středu pole něco. On je velice kreativní, má výborné fotbalové myšlení, vidí hru. Jen jsem měl trochu obavu, jak zvládne fyzický styl hry soupeře, poradil si,“ říkal Koubek na adresu talentovaného mladíka, kterému pomohl do sestavy výkon v generálce na sezonu proti FC Kodaň.

Teď Panoš nádhernou ránou z dvaceti metrů nastartoval obrat v zápase s Kryvbasem a viktoriáni si vezou do Plzně nadějné vítězství 2:1. „Ale nic hotovo není. Kryvbas je tým, který se nikdy nevzdá,“ vyprávěl trenér Viktorie novinářům Deníku a iSport. „Soupeř potvrdil kvalitu. Má bojovné, odhodlané mužstvo. Určitě se ještě pokusí v Plzni o zvrat. Musíme být obezřetní zejména v defenzivě, není jednoduché zachytávat jejich náběhy,“ potvrdil Koubek, že už v Košicích jeho tým hodně zlobil hrotový útočník Prince Adu, autor vedoucí branky.

Přiznal také, že už myslí i nedělní utkání Chance ligy, k němuž do Plzně přijede Karviná. Hraje se v Doosan Areně od 20 hodin. A po náročném čtvrtečním pohárovém zápase proti ukrajinskému Kryvbasu bude potřeba protočit sestavu. „Musíme se nad tím hluboce zamyslet. Stálo nás to hodně sil, do toho cestování. Nějaká rotace musí nastat,“ nemohl být plzeňský kouč pár minut po zápase ještě konkrétní. S týmem zůstal po utkání v Košicích, v pátek dopoledne tam ještě potrénoval a do Plzně letěl až po obědě.

V odvetě 3. předkola Evropské ligy, kterou s Kryvbasem Kryvyj Rih hrají ve čtvrtek 15. srpna od 19 hodin, budou viktoriáni spoléhat také na domácí prostředí. „Budeme mít v zádech zaplněnou Doosan arenu, to je dvanáctý hráč. Věřím, že jsme schopní tohle dílo úspěšně dokončil,“ vyslovil Miroslav Koubek na závěr přesvědčení.

V případě postupu si zajistí minimálně základní skupinu Konferenční ligy a play-off té Evropské se skotským Heart of Midlothian. Pokud neuspějí, čekal by je souboj se silným Betisem Sevilla.

Postup je blízko, ale jak řekl trenér Koubek, rozhodnuto není.