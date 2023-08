PODÍVEJTE SE na město, kde fotbalisté Plzně rozehrají bitvu o postup do Evropy

Vaše partnerky to nemají v téhle fázi sezony jednoduché, že? Jsou prázdniny, ale vy hodně času strávíte na cestách…To máte pravdu. Dcerka měla příměstský tenisový tábor, ani jsem ji nestihl vyzvednout. Manželka je na to často sama, ale zvládá to, je šikovná. Jakmile to jde, snažím se jim vše vynahradit. Teď jsme si udělali společný výlet na kolech, bylo to super. Příjemné zpestření a ještě jsem si u toho trošku zasportoval (úsměv).

Soukromí musíte obětovat i proto, že je teď před vámi dost možná klíčový zápas sezony. Nakolik jste spokojený s výsledkem, který jste si přivezli ze hřiště Tobolu Kostanaj?

Kdyby nám před zápasem někdo řekl, že tam vyhrajeme 2:1, brali bychom to. Ale když si vzpomenu, jak se ten zápas vyvíjel… Oni se až na jeden brejk, při němž výtečně zasáhl Sampson (stoper Dweh), nedostali do žádné šance. Ve druhé půli měli pár rohů a po jednom z nich byla penalta po ruce. Za stavu 2:0 by se nám asi dýchalo lépe, ale na kdyby se ve fotbale nehraje. Bohužel se stalo, asi to tak mělo být.

Potvrdil Tobol Kostanaj, že je to zatím nejsilnější soupeř, kterého jste v kvalifikaci potkali?

Myslím, že ano. Hráli výš než Drita nebo Gzira, ti oba vycházeli spíš z hlubšího obranného bloku. Hráči Tobolu se rychle posouvali, na hrotu měli šikovného útočníka (Deblé), který měl pod sebou šikovné záložníky Mužikova a pak Orazova. Snažili se hodně presovat, neměli jsme s tím velký problém, vyjížděli jsme dopředu. Ale jak už to bývá naším zvykem, nepohlídali jsme si jednu situaci a inkasovali v nastaveném čase. To je velká škoda. Bohužel už je to klasický scénář poslední doby.

Nejste už trochu nešťastní z penalt, které se kopou proti vám? Ta v Kostanaji byla už pátá v této sezoně a zdá se, že vždycky přijdou z ničeho…Je to nepříjemné. Všechno to jsou situace, kterým se dá předejít. Když si vezmete tenhle případ, tak to byl souběh několika nešťastných náhod.

Jak jste celou tu situaci viděl?

Už jsem se koukal na video. Byl jsem v tom namočený, nedoskočil jsem balon, pak to soupeř prodlužoval a Hejdisovi (Hejda) to spadlo na ruku. Je v tomi kus smůly. Ale na to se nemůžeme vymlouvat, měli bychom ty situace zvládat lépe, musíme na tom zapracovat.

Vy jste šel do hry v Kostanaji jako střídající hráč a na soupeře jste platil. Jaké jste měl pokyny?

Asistent Trousil mně vysvětloval postavení při standardních situacích. Hlavní kouč chtěl hlavně, abych podržel balon vepředu. Když už jsem vběhl na plac, křikl na mě, ať makám a jezdím. Ale to mně ani zdůrazňovat nemusí, to mám v povaze, nic nevypustím. I kdybych měl jít jen na dvě minuty, jdu do všeho naplno.

Když jdete do zápasu až v jeho průběhu, stihnete si soupeře z lavičky okouknout? Říkáte si, přes tohohle by se šlo prosadit?

Dá se to tak říct. Vidím, co na koho platí. Tentokrát jsem se snažil každý souboj ustát, protože Rafovi (Durosinmi) se to příliš nedařilo. Byly tam souboje, které se daly pískat. Ano, okoukl jsem je. Věděl na koho zatlačit a myslím, že i díky tomu jsme získávali míče.

Na co si bude v domácí odvetě potřeba dát největší pozor?Máme je dobře načtené, snažíme se na každého soupeře dobře připravit. Musíme pohlídat výjezdy. Jeden se jim povedl v první půli, kdy jsme se pustili do útoku po pravé straně, vysunul se po hezké narážečce i Hejdis, ale přišla zbytečná ztráta, nedůraz a soupeř šel do brejku. Ještěže to hráč soupeře vzal na sebe a vystřeli vedle. Na takové ztráty musíme dávat pozor, mají rychlé brejky. Nebezpečný je zejména útočník Deblé. Je sice malý a podsaditý, umí ale vyhrát osobní souboj a je hodně rychlý. Mohl by nám zatápět ještě víc, ale naši stopeři si s ním poradili.

Budete měnit nějak taktiku, když jste si přivezli vítězství?

Na to je brzy, máme první trénink od návratu z Kazachstánu. Trenér o tom ještě nemluvil, ale stejně bych vám to neřekl (úsměv). Ale spíš si myslím, že budeme hrát to naše, teď nám to jde, není důvod něco měnit. Důležité bude, abychom chytili začátek zápasu. Ale jiné bude už to, že hrajeme doma. Přijde hodně lidí, Plzeň tím žije, všichni chceme do Evropy.