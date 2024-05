Trenér české fotbalové reprezentace Ivan Hašek oznámil nominaci na přípravný kemp před Eurem v Německu, ve které jsou i čtyři fotbalisté Viktorie Plzeň. Zatímco pozvánka pro Tomáše Chorého, Pavla Šulce a Robina Hranáče se čekala, překvapením je nominace Lukáše Červa.

Lukáš Červ při ligovém utkání v Pardubicích. | Foto: Foto: Daniel Ulrich

„Zpráva o nominaci mě zastihla na krátké dovolené v Itálii, kde jsem s rodinou. Na pláži jsme si pustili ČT Sport a sledovali nominační tiskovku,“ hlásil Lukáš Červ nadšeně z Apeninského poloostrova.

„Je to neuvěřitelný, vůbec nevím, co k tomu říct. Přítelkyně i mamka brečely, máme všichni ohromnou radost. Když si vezmu, že na podzim jsem byl ještě v Liberci…,“ připomněl odchovanec pražské Slavie, který dlouho putoval po hostováních.

Až letos v zimě se stal společně s Matějem Valentou součástí transferu za gólmana Jindřicha Staňka, s nímž se teď potká v národním týmu. V dresu plzeňské Viktorie získal rychle místo v základní sestavě a upoutal i reprezentačního kouče Ivana Haška. A to natolik, že ho pozval na závěrečný kemp před Eurem, aniž by ho předtím vyzkoušel v nějakém přípravném zápase. „Jsem teď jako v sedmém nebi, ani v největším snu jsem si to nedokázal představit. Je to pro mě zase velká motivace a porvu se o šanci,“ přiznal Lukáš Červ.

To nominace zbývajících tří viktoriánů byla pravděpodobnější, třeba Tomáš Chorý pomohl svým gólem do sítě Moldavska už k postupu na Euro. Ale nic jistého nemá, spíše chodí na hřiště jako střídající hráč. „Udělám maximum, abych týmu co nejvíce pomohl,“ vzkázal prostřednictvím webu Viktorie vytáhlý forvard, pro něhož může být start na Euru vrcholem kariéry.

Nominace na fotbalové ME: Hašek bere i dva kumpány z Belmonda, nováčkem je Červ

To mladíci Robin Hranáč a Pavel Šulc ho berou především jako další krok v kariéře. „Je to pro mě ohromná čest. V přípravě budu makat a zabojuju o účast na prestižním turnaji, který bude plný hvězd a rád bych se s nimi poměřil. Věřím, že mi i tato zkušenost pomůže a zase mě posune dál,“ říkal stoper Robin Hranáč.

Obrovská čest je to i pro jeho dlouholetého spoluhráče Pavla Šulce. „Odehráli jsme s Viktorkou dobrou sezonu a tohle je pro mě takový bonus, kterého si fakt vážím. Během přípravného kempu budu makat a chtít ukázat, co ve mně je. Zahrát si na Euru je můj velký sen,“ doplnil nejlepší ligový střelec Viktorie.

„Myslím, že si to kluci zaslouží a je to velkou odměnou jak pro ně samotné, tak i velká čest pro náš klub. Jde o ocenění úspěšné sezony a kvalitní práci celého našeho týmu. Přeju klukům, aby během přípravy zůstali zdraví a porvali se o svou šanci v národním dresu,“ uvedl Adolf Šádek, generální ředitel a předseda představenstva klubu.

Třešnička na dortu tam chybí, uznal trenér Koubek v posledním rozhovoru

Všichni čtyři viktoriáni mají za sebou skvělou sezonu. Podíleli se na historické jízdě do čtvrtfinále Evropské konferenční ligy, svůj klub vytáhli na třetí místo ve FORTUNA:LIZE i do finále domácího poháru MOL Cup. Teď je před nimi ještě jeden vrchol sezony.