Když se informace o odebrání licence FK ROBSTAV na třetí ligu před necelým měsícem poprvé objevila ve fotbalovém zákulisí, i zasvěceným se zdála málo pravděpodobná, téměř až nemožná. Ale Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR (VV FAČR) ji na středečním zasedání potvrdil.

FK Robstav – Motorlet Praha. | Video: Deník/Zdeněk Soukup

„VV schválil převod práv a povinností podle čl. 14 odst. 2 písm. b) Stanov z FK ROBSTAV a.s na Tělovýchovná jednota Přeštice z.s. - soutěž ČFL A – s účinností od 1. července 2024,“ stojí v závěru komuniké ze zasedání VV FAČR mezi změnami týkajících se členství v asociaci.

V praxi by to znamenalo, že FK Robstav, devátý tým posledního ročníku skupiny A ČFL, musí vrátit licenci TJ Přeštice, od které jí před pěti lety získal. Tehdy šlo o divizi, ale před dvěma lety tým vedený trenérem Stanislavem Purkartem postoupil do třetí ligy. Jenže mezitím došlo mezi oběma subjekty k rozkolu, Robstav vypustil z názvu Přeštice. Těm se to samozřejmě nelíbilo.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Po nedávno skončené sezoně tak musel FK Robstav opustit Přeštice, v posledním zápase tam porazil minulou sobotu pražský Motorlet (3:2), a plánoval, že se usadí v Kamenném Újezdě u Nýřan s tím, že se kvůli povinnosti mít mládežnické týmy spojí se Staňkovem. Jenže i to smetl VV FAČR ve středu ze stolu.

„VV neschválil udělení statusu přidruženého mládežnického klubu FK Staňkov, z.s. k členskému klubu FK ROBSTAV a.s.,“ píše se v komuniké úplným závěrem.

Plány FK Robstav tak dostaly vážnou trhlinu, může to znamenat i ukončení činnosti. Vyjádření ambiciózního šéfa klubu Radka Kozáka redakce Deníku zjišťuje. Ale vzhledem k jeho pověsti je téměř jisté, že se bude bránit soudní cestou.

A co na možná trochu nečekanou zprávu říkají v Přešticích? „Na čtvrtek večer jsem svolal výbor fotbalového oddílu, v průběhu pátku vám poskytneme vyjádření,“ napsal Martin Kadaník, předseda fotbalového oddílu TJ Přeštice, v odpovědi na e-mailové dotazy Deníku. Je tedy zřejmé, že i pro přeštické fotbalisty jde o novinku.

Nově utvořený tým TJ Přeštice musel začínat od nejnižší soutěže, v právě skončené sezoně opanoval okresní přebor Plzeň-jih. Po 25 kolech má plný bodový zisk (75) a impozantní skóre 172:14. Neposkočí rovnou do některé z celostátních soutěží?