Grigorij Babajan, hlavní trenér FC AstanaZdroj: fcastana.kz„Plzeň má v týmu velmi dobré fotbalisty, prošli si zajímavou cestou. V minulé sezoně hráli Ligu mistrů proti Barceloně, Bayernu, Interu Milán. To je ještě vedl nám velmi dobře známý trenér Michal Bílek, který se s Plzní stal mistrem,“ připomněl Grigorij Babajan angažmá českého kouče v FC Astana v roce 2020 i to, že ještě před ním tady trénoval i Miroslav Beránek.

Co byste řekl o současném týmu Plzně?Máme je dobře nastudovaná, hrají agresivní, fyzický fotbal s vysokým napadáním. Hodně spoléhají na standardní situace, mají na to vhodné hráče. Bude to těžký zápas, ale my uděláme všechno, abychom našeho soupeře porazili.

Poslední zápasy v pohárové Evropě (Dinamo Záhřeb 1:5) i v domácím šampionátu (Aktobe 0:2) se vám nepovedly. Uděláte změny v sestavě, když se nedaří?

Co se týče posledních zápasů, ano prohráli jsme, ale v lize jsme předtím tři zápasy v řadě vyhráli, takže bych neřekl, že se nedaří. Naši hru rozebíráme, hledáme cestu ke zlepšení. Až na francouzského útočníka Ouregu, který měl virózu, jsou všichni ostatní stoprocentně fit, ale nějaké změny v sestavě budou.

S českým fotbalem máte zkušenost, při předchozím angažmá v Astaně jste vedl tým proti Jablonci (1:1 venku, 2:1 doma v roce 2018). Může to nějak pomoct v přípravě na zápas?

Očekávám úplně jiný zápas, protože Plzeň se prezentuje úplně jiným stylem. Jestli si vzpomínáte, Jablonec hrál konstruktivní technický fotbal. Viktoria praktikuje spíš silový fotbal. Ale známe její silné i slabé stránky, které budeme chtít využít. Postaráme se o to, aby nevyužili svoje přednosti.

Viktoria hrála v kvalifikaci Konferenční ligy nedávno s jiným kazašským klubem Tobolem Kostanaj, bavili jste se s jejich trenéry o těch zápasech?Ano, mluvil jsem s hlavním trenérem i dalšími, ale nerozebírali jsme to nijak do hloubky. Potvrdili naše poznatky, že Plzeň spoléhá hodně na standardky, hází dlouhé auty do vápna, hraje agresivní fotbal.

Plzeň bude mít výškovou převahu, má vysoké útočníky, zejména dvoumetrového Tomáše Chorého. Bude problém je ubránit?

Do zítra naši hráči nevyrostou (úsměv). Ale posledních pár dní jsme se na to připravovali. Věřím, že jsme připravení eliminovat i tuhle sílu Plzně.