„Všechno se to seběhlo hrozně rychle, prakticky z hodinu na hodinu. Ale těším se,“ uvedl 36letý trenér Pavel Fořt v rozhovoru pro klubový web Viktorie.

Plzeňské béčko dovedl na podzim ke čtvrtému místu v tabulce jako kouč Pavel Horváth. Jenže po prvním jarním kole, v němž mladí viktoriáni porazili doma Rakovník (3:0), dostal laso z Příbrami a vábení prvoligového klubu neodolal. A jeho místo zaujal Pavel Fořt.

„Když Pavel nabídku Příbrami přijal, volal mi sportovní manažer Zdeněk Psotka s tím, že jsem přesunutý k B-týmu,“ vysvětloval Fořt, jenž předtím vedl dorostenecké týmy Viktorie. Na jaře U19 a na podzim U16.

„I když nejdu do neznámého prostředí, je to nová výzva. Těším se. Přece jen už je to dospělý fotbal, který já chci trénovat,“ popisoval bývalý hráč Viktorie Plzeň a pražské Slavie, který má ale bohaté zkušenosti i ze zahraničí. Hrál za francouzské Toulouse, FC Brusel, německé kluby Arminii Bielefeld a Dynamo Drážďany či Slovan Bratislava. Na sklonku kariéry se vrátil do plzeňské Viktorie, aby s ní v roce 2016 získal mistrovský titul. Ten má i se Slavií v sezoně 2008/2009 a na Slovensku se Slovanem (2013/2014).

Po ukončení hráčské kariéry se v Plzni vrhl na trenérskou dráhu..

A na podzim 2018 byl asistentem Jiřího Žiláka v juniorské Lize mistrů, kde se mladí viktoriáni střetli s Realem Madrid, AS Řím a CSKA Moskva. Právě odtud zná některé současné svěřence, další pak trénoval v dorosteneckém týmu U19.

„Ono už jen tím, že všechny mládežnické týmy trénují v Luční, tak se známe. Navíc kromě snad jednoho jsem všechny kluky trénoval v juniorce, nebo v dorostu. V tom určitě problém nebude,“ popisoval Fořt.

A známou tvář bude mít i na postu asistenta. Opráší spolupráci s Jiřím Žilákem, který dál zůstává trenérem u reprezentace do 20 let.

„Probírali jsme různé alternativy a vyšel z toho Jirka. Známe se velice dobře, máme stejné fotbalové myšlení. Věřím, že všechno bude fungovat,“ těší se na obnovení spolupráce.

Zápasy třetiligového béčka poměrně pravidelně sledoval, takže ví, co od něho může očekávat. Přesto ho jedna věc mrzí. „Je škoda, že s Pavlem Horváthem odchází i zkušený defenzivní fotbalista Peter Grajciar. Svými zkušenostmi klukům hodně pomáhal,“ lituje Fořt ztrátu jasně nejzkušenějšího hráče z kádru. „Nicméně i tak mladí hráči povyrostli tím, že už půl roku hrají s dospělými. Jsou zkušenější. A co jsem tak vypozoroval, jejich úroveň se zvedala každým zápasem,“ vysekl Fořt svým novým svěřencům poklonu.

Mladí viktoriáni se drží v popředí tabulky. „Ale ono není důležité, jestli skončíme třetí nebo šestí. Podstatné je, aby se kluci zlepšovali,“ říkal před začátkem jara jeho předchůdce Pavel Horváth.

A na tom se nic nezmění ani po změně na trenérské lavičce. I Fořt bude mít za úkol především vychovávat hráče pro vyšší soutěže.

Jenže hned v úvodu svého angažmá se musí potýkat s nepříjemnou komplikaci, kdy byly fotbalové soutěže kvůli hrozbě nákazy koronavirem přerušeny.

„Společný trénink jsme měli jen jeden,“ říkal Fořt v době, kdy rozhovor vznikal. Jenže pak musel přejít na individuální přípravu a i ta byla brzy kvůli nouzovému stavu přerušena.

„Situace je nepříjemná, ale naprosto s tím souhlasím. Zdraví je přednější, musíme kluky chránit,“ doplnil nový kouč béčka Viktorie.

Kdy bude koučovat první zápas je hodně nejisté…