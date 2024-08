Exkluzivně

„Mám k mužstvu Kryvbasu respekt, uznání,“ prohlásil na předzápasové tiskové konferenci 72letý plzeňský kouč Miroslav Koubek. Vyznal se také z velkého obdivu ke svému trenérskému protějšku Juriji Vernydubovi, který po invazi Ruska na Ukrajinu ukončil angažmá v moldavském Šeriffu Tiraspol a šel bojovat na frontu.

„Pro mě je to hrdina, skvělý člověk,“ vysekl mu kouč plzeňské Viktorie poklonu. „Udělal něco, co my můžeme jen těžko chápat,“ doplnil Miroslav Koubek.

Budete mít proti Kryvbasu k dispozici kompletní tým?

Dlouhodobě máme několik zraněných hráčů, ale to není aktuální problém. Jinak kádr, který odehrál první tři ligová kola drží pohromadě. Takže jsme kompletní, tedy až na Kabonga nebo Jedličky, u kterého to je snad otázka týdne.

Blíží se u některého z dlouhodobějších marodů návrat?

Já doufám, že ano. Valenta už s námi trénuje, Lukáš Hejda ještě není na balonu, absolvuje běžecké a silové tréninky. U Souarého je ještě otazník, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Na hřiště už se vrací i Jan Paluska.

Trenér Kryvbasu tady mluvil o nejlepších hráčích Plzně. Můžete vy jmenovat opory soupeře?

Známe každého hráče Kryvbasu, všichni jsou dobří, ale nechtěl bych to konkretizovat. Tohle utkání bude hlavně o nás, musíme se soustředit na vlastní výkon.

Vycházeli jste v přípravě ze zimního přípravného zápasu, který jste na soustředění ve Španělsku vyhráli 3:0?

Vždycky se dá poučit z historie, podívali jsme se znovu. Ten zápas byl ovlivněn určitými událostmi, mužstva hrála v namíchaných sestavách, takže jsme spíš čerpali z posledních zápasů Kryvbasu v přípravě nebo v lize s Černomorcem Oděsa.

Trenér Jurij Vernydub si pochvaloval také pokrok ve hře svého celku. Pozoroval jste ho také?

Nesledovali jsme vývoj Kryvbasu během jara, takže to nedokážu posoudit. Ale mně připadalo to mužstvo svým projevem hodně podobné jako v zimě. Mají velmi dobrý přechod do útoku, aktivně presují, všechno jsou to nesmírně rychlí hráči. Samozřejmě, že mají i nedostatky, ale to má každé mužstvo. My také. Ale celkově si myslím, že hrají dobrý, fyzicky náročný fotbal, mají hru dobře organizovanou. Mám k soupeři respekt, uznání.

Přemýšlel jste s kolegy z trenérského štábu o tom, jak oživit ofenzivu, která asi není v úvodu sezony podle vašich představ?

Máme prostor pro zlepšení, největším zádrhelem bylo zranění Kabonga. Ale máme v útočné fázi další hráče, typově jiné, ať už silovější, rychlostní nebo kombinační. Snažíme se vybrat nejlepší možné varianty sestavy.

Trenér Kryvbasu strávil nějaký čas přímo na frontě. Zdůrazňoval, že tým chce vyhrát pro svůj lid. Připravujete svoje svěřence, že to bude hodně intenzivní zápas i po téhle stránce? Ze strany soupeře v obrovském nasazení…

Jak jsme Kryvbas poznali v zimě, ani jinak hrát neumí. K trenérovi mám obrovský respekt, klobouk dolů před ním, ukončil angažmá v Moldávii a šel do války. To je něco, co my můžeme těžko chápat. Že mají Ukrajinci obrovský motiv bojovat za svůj národ vidíme i v jiných sportech, třeba na olympiádě. Tak to prostě je, musíme s tím počítat.

Na úvod předzápasového tréninku k hráčům promluvil klubový boss Adolf Šádek: