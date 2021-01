„Do poslední chvíle jsem věřil, ale bohužel…,“ říkal pak 27letý levý záložník v rozhovoru pro klubový web.

Plzni se upsal teprve v pondělí a hned naskočil do mistrovského zápasu.

Remíza v Příbrami je zklamání, souhlasíte?

Samozřejmě, šli jsme si pro tři body a to se bohužel nepovedlo. Ale ještě máme před sebou spoustu zápasů a ty už se budeme snažit zvládnout vítězně.

A co podle vás chybělo k tomu, abyste vyhráli už v Příbrami?

Musíme zlepšit efektivitu. Šance jsme měli, musíme něco dotlačit do brány. Kdybychom jednu proměnili, tak jsme to zvládli.

Vy jste šel do utkání prakticky naostro, neodehrál jste s Plzní ani jeden přípravný zápas. Jaké to bylo?

V týmu si ještě pořád zvykám. Hrálo se mi poměrně dobře. Věřím, že to bude zápas od zápasu lepší.

V první půli jste měl i velkou šanci. Co chybělo k tomu, abyste brankáře prostřelil?

Asi trochu víc klidu. Měl jsem to zkusit dát po zemi mezi nohama gólmana, pak by to určitě skončilo v bráně.

Kdy jste si řekl, že už to v Příbrami na vítězství nebude?

Já jsem věřil do poslední minuty, že to zvládneme. Soupeře jsme tlačili, už to i vypadalo, že tam něco spadne. Ale bohužel se to nepodařilo… (zs, fcv)