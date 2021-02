Ambicióznímu klubu se podařilo získat dvě posily s prvoligovými zkušenostmi. A paradoxně tomu trochu nahrála doba koronavirová.

Až se divize znovu rozběhne, v dresu Přeštic vyběhnou i 28letý záložník David Štípek a o rok mladší levák Matěj Končal.

Oba na podzim hráli za SV Poppenreuth v německé Bezirkslize, ale i ta byla přerušena, a tak česká dvojice začala uvažovat o návratu do České republiky.

„Jakmile jsme se to dozvěděli, oslovili jsme je. A musím říct, že jednání bylo velmi korektní. Za půl hodiny jsme byli na všem domluveni. To s klukama z okolí to někdy bývá složitější,“ usmíval se přeštický trenér Stanislav Purkart.

„Přeštice mají velmi dobrý tým s ambicemi na postup,“ popisoval David Štípek, proč zvolil po návratu právě tento klub. A zřejmě také proto, že pochází z nedalekých Nýřan, kde začínal fotbalovou kariéru i přeštický kouč Purkart.

Přeštice vedou bez ztráty bodu divizní skupinu A, o sedm bodů před Sokolem Lom, týmem dalšího exligisty Jana Šimáka. Další bod zpátky je béčko Budějovic.

„Máme teď velmi kvalitní kádr. Věřím, že se soutěž podaří aspoň nějakým způsobem dohrát. Nerad bych, aby se opakovala loňská sezona,“ připomněl Purkart, že už tehdy vedly jeho Přeštice divizi, ale protože se soutěž nedohrála, nepostoupily. Podruhé už by si to nechtěly nechat ujít.

I proto už tak kvalitní konkurenci zvyšují příchodem Štípka s Končalem.

Zvlášť první z nich platil za velký talent plzeňského fotbalu. V nejvyšší soutěži odehrál Štípek téměř stovku zápasů. Nejlepší sezonu zažil v roce 2012/2013, kdy pomohl svým gólem do sítě Ruchu Chorzów k postupu plzeňské Viktorie do základní skupiny Evropské ligy.

Pak přišel ústup ze slávy a teď se pokusí svoji kariéru zrestartovat v Přešticích.

„Nebude to jednoduché. Ale záleží, jak to má člověk v hlavě nastavené, jestli to jde jen dokopat, nebo má ještě ambice a podřizuje tomu i svůj osobní život,“ naznačil Štípek, že chuť do velkého fotbalu pořád má.

Ligu si zahrál i v Mladé Boleslavi, Hradci Králové, Příbrami a Zlíně. Z druholigového Sokolova pak zamířil do Německa, kde se potkal i s bývalým plzeňským parťákem Matějem Končalem. A společně teď zkusí restart v Přešticích.